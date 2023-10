Amiga de influencer morta mostra celular destruído por tiros e lamenta: “A gente brincou tanto”

Amiga que estava com Samya Silva mostrou celular quebrado por tiro; influencer morreu em ataque (Reprodução/Instagram)

Uma amiga da influenciadora digital Samya Silva, de 21 anos, mais conhecida como Samynha, que foi perseguida e baleada após sair de um clube em Teresina, no Piauí, escapou por pouco de ser atingida pelos tiros. Yrla Lima mostrou nas redes sociais que seu celular foi destruído por um dos disparos e falou da sensação de impotência por não ter conseguido salvar a influencer.

Em stories de seu Instagram, Yrla postou uma foto que mostrou o telefone com a tela quebrada e escreveu: “Foda não poder fazer nada, só tentar se salvar”. Depois, ela postou uma sequência de fotos com Samynha e lamentou: “A gente brincou tanto hoje.”

A morte da influencer ocorreu na tarde de domingo (1º). Ela deixou um clube acompanhada por Yrla e mais uma amiga e, enquanto estavam na Avenida João XXIII, no bairro São Cristóvão, foram abordadas por dois homens em uma motocicleta. Os criminosos efetuaram seis disparos, sendo que apenas Samya foi atingida, e fugiram em seguida. A jovem morreu ainda no local.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Militar. Em seguida, uma equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou uma perícia.

O caso segue sendo investigado, mas, até a manhã desta terça-feira (3), ninguém tinha sido preso. A motivação do crime também ainda é desconhecida.

O delegado Francisco Costa, coordenador do DHPP, informou que Samya foi avisada que dois homens estavam de olho em sua moto antes de deixar o clube com as amigas. O celular da influencer foi apreendido e deve passar por uma perícia.

Briga em outra festa

Samya era seguida por mais de 57 mil pessoas no seu Instagram. Ela dizia ser “famosa” e costumava frequentar muitas festas.

Em uma série de stories, postados um dia antes da morte, ela contou que estava em uma festa e se envolveu em uma confusão. Uma garota teria derrubado cerveja e, como estava usando roupas brancas, ela decidiu alertá-la. Samya garantiu que falou “com educação”, mas a menina a teria empurrado e depois voltado com a mãe, que passou a apontar o dedo em direção ao seu rosto.

“Aí eu tirei o dedo dela da minha cara e ela chegou a pegar na minha mão com força, quebrando até meu copo (...) Aí ela já veio perguntando quem eu achava que era. Eu disse que falei com educação e ela já veio com esse dedo na minha cara. Todo lugar que eu vou sempre tem um monte de gente que vem para cima de mim esperando confusão”, relatou a influencer.

Ela disse que deixou o local após a briga e, quando foi pegar sua motocicleta, seus dois capacetes não estavam no veículo. Após procurá-los, os encontrou caídos atrás de uma caixa de som. A jovem disse, ainda, que é muito assediada por ser “famosa”.

“Aonde eu chego, tem pessoas que gostam de mim, chamo a atenção. E eu tenho culpa por ser uma pessoa assim? Não tenho culpa por ser famosa. Não tenho culpa se as pessoas gostam de mim. Eu só acho que deveria ter mais respeito”, lamentou ela.

No dia seguinte, poucas horas antes de ser morta, Samya voltou a fazer postagens nos stories, no qual aparecia em outra festa e alertava as pessoas “para se hidratarem”, pois o calor estava muito forte.

Apesar do relato sobre a briga, a polícia diz que ainda não há indícios da ligação da confusão com a morte da blogueira.

