“Alívio!” Marido comemora cirurgia bem sucedida em mulher que tinha prótese descolada da coluna

Imagem do pino solto na coluna da jovem (Reprodução/Facebook)

Após quase trinta dias de internação e incerteza, a representante comercial Paola Juvencio Quartieri , de 25 anos, finalmente passou por cirurgia para remover os pinos que se soltaram de uma prótese em sua coluna, na Santa Casa de Santos, litoral de São Paulo.

Fábio Dias, marido da jovem, comemorou o fim da ‘dolorosa espera’. “Após quase 30 dias de uma espera muito dolorosa, longe do convívio familiar, afastado do trabalho, estou muito aliviado por saber que, enfim, a cirurgia foi realizada”, disse.

Segundo ele, a cirurgia foi realizada nesta segunda-feira e apesar de der demorado muito, cerca de 5 horas, tudo correu bem, com todos os pinos da prótese antiga sendo retirados, mesmo os que não estavam soltos, pois o osso já estava consolidado.

Paola convivia com a prótese desde 2018, quando sofreu uma queda de uma altura de 4 metros, mas em 2021 ela engravidou e os pinos começaram a se soltar, fazendo com que a prótese empurrasse a pele, ameaçando perfurá-la.

Segundo Fábio, ela ficou com um doloroso calombo nas costas e no último dia 7 de setembro procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido às dores. Em função do risco, foi imediatamente levada para a Santa Casa de Santos e desde então aguarda a cirurgia, que já havia sido marcada e cancelada pelo menos duas vezes por falta de material adequado para fazer a cirurgia.

Segundo a Santa Casa, a empresa que fez a prótese não existia mais e foi difícil encontrar outra fornecedora que atendesse aos padrões necessários para a cirurgia da jovem, mas os médicos só aguardavam a chegada do material para efetuar a correção cirúrgica.

Após a cirurgia bem sucedida, Paola está em observação no hospital, mas pode receber alta ainda nesta quarta-feira.