VÍDEO: Criminosos invadem casa e agridem casal de idosos no ABC Paulista; mulher de 81 anos morreu

Criminosos invadem casa e agridem idosos em São Bernardo do Campo; mulher de 81 anos morreu (Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que criminosos invadiram uma residência na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista (assista abaixo). Os bandidos agrediram um casal de idosos e suas duas filhas, sendo que Amelia Carpi Szabo, de 81 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os ladrões fugiram após o crime e ainda são procurados.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (1º). Câmeras de segurança registraram quando os bandidos chegaram em um carro branco e estacionaram na frente do imóvel. Logo depois, um homem se aproximou do portão e conseguiu entrar na casa. Na sequência, mais um desce do carro e se junta ao comparsa. Minutos depois, mais dois ladrões invadiram a residência.

O grupo permaneceu na casa por quase uma hora e fugiu. Um dos homens saiu levando uma sacola. Conforme o boletim de ocorrência, o marido de Amelia, de 84 anos, contou que acordou com o barulho feito pelos criminosos, que queriam dinheiro. Logo depois, um deles o agrediu com uma coronhada na cabeça.

Amelia também foi atacada e logo ficou desacordada. Duas filhas do casal, que também estavam na casa, foram agredidas pelos bandidos.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas a um hospital, mas a idosa não resistiu e morreu. Não há informações sobre o estado de saúde das filhas.

O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, no 1º Distrito Policial de São Bernardo. A delegacia fica a pouco mais de 300 metros da casa das vítimas.

