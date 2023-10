Semana começa com chuva em SP; nova frente fria chega na quarta-feira,

A semana começa com o tempo instável e muita chuva em função da frente fria que continua se deslocando pelo oceano, com destaque nesta segunda-feira para o litoral norte de São Paulo, que deve receber fortes pancadas, com raio e ventos de até 60 km/h, de acordo com a Climatempo.

Na terça, o sistema se afasta mais para o alto mar, diminuindo a influencia sobre o estado de São Paulo, onde a temperatura volta a subir, com pancadas isoladas no interior e pouca chuva na área da capital e litoral.

Entretanto, uma nova frente fria se forma na quarta-feira, associada a um ciclone extratropical que se forma no oceano, trazendo chuvas intensas para o Vale do Ribeira e litoral sul de São Paulo.

O sistema avança pelo sudeste e na quinta-feira as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro entram em alerta para temporais, assim como interior de São Paulo e litoral. Segundo a Climatempo, cidades como Sorocaba, Campinas e Itapetininga podem receber um volume maior de chuva, com fortes ventos e raios.

A chegada da nova frente fria, embora não traga frio intenso, mexerá com a temperatura, que deve passar de uma média de 29ºC na quarta-feira para 23ºC na quinta. A temperatura deve seguir essa média até o próximo final de semana, com chuva persistente todos os dias,

A Climatempo alerta para os riscos de alagamentos e enchentes em várias regiões do estado de São Paulo em função do alto volume de chuvas que deve cair em um curto período de tempo, assim como quedas de árvores e outros riscos associados a temporais.