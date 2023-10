Ônibus que fazia excursão religiosa capota, deixa oito mortos e vários feridos no interior de SP

Um acidente envolvendo um ônibus deixou oito mortos e pelo menos 18 pessoas feridas, na Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará, no interior de São Paulo, no fim da tarde de domingo (1º). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os passageiros integravam uma excursão religiosa e tinham participado de uma missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizetti, em Tambaú, também no interior paulista. Eles voltavam para Monte Alto (SP) quando houve o capotamento.

A polícia informou que chovia forte no momento do acidente quando o condutor do ônibus perdeu o controle da direção e capotou. Oito pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Já os feridos, entre crianças, adultos e idosos, foram socorridos e levados para hospitais de Sertãozinho, Guatapará, Pradópolis, Jaboticabal e Ribeirão Preto. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles.

A Prefeitura de Monte Alto, cidade onde as vítimas fatais moravam, montou uma base de operações em um centro de convivência da cidade. Muitos familiares estavam em desespero em busca de informações sobre seus entes queridos.

Já o prefeito de Tambaú, Leonardo Spiga Real (PSDB), fez uma postagem nas redes sociais lamentando o acidente. “Que o beato Donizetti acolha a alma desses fiéis”, escreveu ele.

Turismo religioso

A cidade de Tambaú é conhecida como uma das principais rotas de turismo religioso do estado. Por ano, recebe mais de 200 mil turistas, segundo dados do governo estadual.

O santuário que leva o nome de Padre Donizetti é o local onde ele morou por 35 anos. Ele também teve seu corpo sepultado na cidade. O sacerdote foi beatificado pela Igreja Católica em 2019 e os fiéis atribuem a ele muitos milagres e bençãos.