Namorado suspeito de agredir jovem até a morte é preso em SP; ele responde por feminicídio

Maria Eduarda Silva, de 20 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Eldorado, na Zona Sul de São Paulo (Reprodução/Facebook)

O namorado da jovem Maria Eduarda Silva, de 20 anos, que foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Eldorado, na Zona Sul de São Paulo, foi preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Rafael Santos Silva, de 25 anos, teve a prisão temporária expedida pela Justiça e foi localizado na última quinta-feira (28).

“O 98º DP, após trabalho investigativo, localizou e prendeu o suspeito do feminicídio. A autoridade policial representou pela prisão temporária do indiciado que foi deferida pela Justiça. O autor, após audiência de custódia, será levado ao 8º DP, onde ficam os presos temporários”, destacou a SSP.

Maria Eduarda foi encontrada morta na última quarta-feira (27), depois que a Polícia Militar foi acionada a respeito de um caso de violência doméstica. Os agentes seguiram até o endereço indicado e, no local, já encontraram Maria Eduarda morta.

Testemunhas relataram aos policiais que a vítima e o namorado tinham discutido e, por conta da gritaria, acionaram o socorro. A proprietária do imóvel onde eles moravam contou que o rapaz disse que eles tinham brigado e pediu que ela fosse até o local, onde viu que a jovem estava morta e acionou a PM.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames que devem atestar as causas da morte. O caso foi registrado como feminicídio e segue em investigação no 98º Distrito Policial do Jardim Miriam.

A defesa de Silva não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

