Morte em boate: modelo pode ter sido ferido na barriga antes de cair do terceiro andar de prédio

Modelo Suede de Oliveira, de 44 anos, estava em boate quando caiu do terceiro andar de prédio e morreu, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

O modelo Suede de Oliveira, de 44 anos, que morreu ao cair do mezanino de uma boate, que ficava no terceiro andar de um prédio, na Lapa, no Rio de Janeiro, pode ter sido ferido por uma “arma branca” antes da queda. Conforme a investigação, o homem encostou no guarda-corpo e, de repente, caiu para frente. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

A morte ocorreu no dia 7 de agosto deste ano. Segundo reportagem do site G1, um laudo sobre o atendimento prestado no Hospital Municipal Souza Aguiar apontou que ele apresentava uma lesão na região direita do abdômen, provavelmente causada por uma “arma branca”. Além disso, sofreu sangramento na região do crânio.

O caso segue em investigação no 5º Distrito Policial de de Mem de Sá, que colheu depoimentos de testemunhas, funcionários e dono do estabelecimento, mas até agora ainda não houve uma conclusão sobre as circunstâncias da morte.

De acordo com Corpo de Bombeiros, a boate Street Lapa não tem documentação regularizada e está interditado desde janeiro de 2021, após apresentar riscos de acidentes. No entanto, em postagem nas redes sociais, a casa noturna negou essa informação e segue em funcionamento.

“Ressaltamos que o ocorrido não é resultado de problemas estruturais, e que o fato não ocorreu na pista principal. Nossa boate está apta ao funcionamento, com todos as licenças e liberações em dia”, ressaltou o texto do estabelecimento, na época.

O empresário Jorge Nascimento, dono da boate, disse nas redes sociais que iria prestar todo o apoio à família de Suede. Porém, ao G1, a mãe da vítima, Ednalda Maria de Oliveira, disse que até agora não recebeu nenhum contato.

“Não tivemos nada disso. [O enterro] saiu tudo do nosso bolso, meu acompanhamento é por mim, pelo meu trabalho. Não tem ajuda nenhuma e eles nem se mostraram, não entraram mais em contato com a gente, não fizeram mais contato nenhum”, disse ela.

O empresário foi procurado pela reportagem, mas não estava na boate e não foi localizado.

Quem era Suede de Oliveira?

Suede de Oliveira trabalhava como modelo em campanhas publicitárias. Além disso, em entrevista ao jornal “Extra”, a mãe dele disse que ele buscava concluir a faculdade de moda, com objetivo de atuar na área.

Enquanto isso, Suede trabalhava com a mãe e investia na empresa de decoração de bolos da família. “Meu filho era muito alegre, ele amava a vida. O Suede era uma pessoa que tratava todo mundo muito bem, estava sempre disposto a ajudar e era extremamente carinhoso. Além disso, ele era bem vaidoso, cuidava bastante da aparência”, contou Ednalda.

Inconformada com a perda repentina do filho, ela diz que espera que os responsáveis sejam punidos pelo que aconteceu.

“Eu fiquei paralisada quando me contaram a notícia. Os amigos dele falaram que em outra ocasião ele já tinha caído na escada dessa mesma boate, mas não aconteceu nada grave. Alguns relatos que chegaram até a gente dizem que as escadas de lá não têm proteção de corpo. Outras pessoas falaram que o local conta com três andares extremamente fragilizados. O que a gente espera é que um lugar que oferece esse tipo de diversão tenha segurança”, disse ela.

