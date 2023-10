Greve do Metrô e CPTM: São Paulo cancela rodízio de carros e decreta ponto facultativo

A partir das 0h desta terça-feira, funcionários do Metrô, da CPTM e da Sabesp devem fazer greve na cidade de São Paulo em protesto contra as concessões e privatizações feitas pelo governador Tarcísio de Freitas.

As principais linhas do Metrô (1-Azul, 2 – Verde, 3 –Vermelha e 15-Prata) não devem funcionar, assim como as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM também devem ficar paralisadas durante todo o dia. As linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeraldo, que são administradas pela iniciativa privada, devem operar normalmente.

Diante da paralisação do transporte em toda a cidade, a Prefeitura anunciou a suspensão do rodízio municipal de veículos nesta terça-feira. Com isso, carros com placa final 3 e 4 poderão circular normalmente pelo Centro Expandido de São Paulo nos horários proibidos (entre 7h e 10h e 17h e 20h).

Antecipando-se à paralisação, o governo estadual também decretou ponto facultativo nesta terça-feira em escolas e unidades de saúde como forma de “reduzir os prejuízos à população”, garantindo que todos os serviços agendados para este dia poderão ser remarcados.

O governo classificou a greve como “política” e conseguiu na Justiça que 100% dos serviços do metrô e da CPTM estejam em funcionamento em horário de pico sob pena de multas diárias, mas o sindicato dos metroviários classificou a liminar de “ataque ao direito constitucional de greve” e prometeu recorrer da decisão.