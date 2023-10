“Esta furando a pele dela”: jovem aguarda cirurgia para retirar prótese que se soltou de sua coluna

Em uma situação bastante fora do comum, uma jovem de 25 anos, moradora do litoral de São Paulo, aguarda uma cirurgia na Santa Casa de Santos para retirar uma prótese que se soltou de sua coluna e está perfurando seu corpo. A notícia é do G1.

Paola Juvencio Quartieri é representante comercial e tem uma prótese fixada na coluna desde 2018, adquirida após milagrosamente sobreviver a uma queda de 4 andares, mas após engravidar, em 2021, os pinos da coluna começaram a se soltar e a haste está pressionando o tecido das costas, ameaçando furá-la.

Com fortes dores, ela deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento e diante da gravidade do caso, foi transferida para a Santa Casa de Santos, onde aguarda uma cirurgia de emergência para retirada dos pinos.

Entretanto, segundo o marido Fábio Dias, a Santa Casa já desmarcou a cirurgia duas vezes por falta do material necessário para o procedimento. Durante todo esse tempo, Paola continua internada à espera da retirada da haste de suas costas. “A haste que prende os pinos deu uma chicotada para trás e está praticamente furando a pele dela”, disse Fabio, que também explicou que ela está com um calombo nas costas e não tem contato com o filho há quase um mês, desde que deu entrada no hospital.

A Santa Casa explicou que a empresa que fez a prótese que está nas costas de Paola não existe mais e a unidade teve bastante dificuldade de encontrar um fornecedor para substituir a prótese atual, mas que os trâmites já foram feitos com recursos do próprio hospital e que anda nesta semana o material necessário para a realização da cirurgia deve ser entregue pelo fabricante.