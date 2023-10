Em parto com ‘megaoperação’, mãe dá à luz sêxtuplos no ES: “Estão todos bem”, revela pai

Dona de casa Quezia Romualdo, de 29 anos, deu à luz sêxtuplos, em Colatina, no Espírito Santo (Reprodução/Instagram)

A dona de casa Quezia Romualdo, de 29 anos, deu à luz sêxtuplos na tarde de domingo (1º), em Colatina, no Espírito Santo. O parto dos bebês Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá durou 10 minutos e envolveu uma uma equipe com 32 profissionais. O pai dos recém-nascidos, Magdiel Costa, de 31 anos, falou nas redes sociais que eles passam bem.

“Estou passando aqui para agradecer as orações de vocês. Estou com o rosto meio cansado, mas é porque foram dois dias bem agitados para a gente, desde quando a Quezia começou a sentir as contrações. Mas graças a Deus os bebês nasceram, estão todos já na Utin [Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal], estão todos bem e vão continuar. A Quezia também está muito bem e se recuperando”, afirmou o pai.

O casal descobriu a gestação natural de sêxtuplos em abril deste ano. Ao fazer ultrassom, Quezia foi informada de que esperava seis bebês e a notícia foi uma grande surpresa. Eles já tinham uma filha e contaram com ajuda de uma vaquinha para reformar a casa em que moram para a chegada dos novos integrantes da família.

Quezia completou 27 semanas de gravidez no sábado (30) e sentia falta de ar e contrações. Assim, a equipe do Hospital São Bernardo Apart se preparou para o parto. Participaram 32 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

Uma coletiva de imprensa está prevista para a manhã desta segunda-feira (2), onde devem ser divulgados mais detalhes sobre o parto e o estado de saúde dos sêxtuplos.

Cerclagem uterina

A expectativa era que a gestação chegasse até as 30 semanas, o que não foi possível. No começo de setembro, a dona de casa precisou passar por um procedimento cirúrgico, chamado cerclagem uterina, para evitar que o parto ocorresse muito antes do esperado.

Na época, Quezia explicou para seus seguidores nas redes sociais sobre a necessidade do procedimento. “É um ponto fora do útero para eu segurar mais os nenéns, né? Como eu falei, minha barriga está pesada e está muito grande. O colo do útero está afinando. Então, eles decidiram fazer esse procedimento em mim. Mas estou bem, estou me recuperando, cada dia vencendo, graças a Deus. Já deu tudo certo”, relatou ela.

