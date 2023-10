“Ela não vai deixar o marido de lado”: Esposa de Dani Alves suspendeu processo de divórcio, diz mídia espanhola

Desde que o ex-jogador brasileiro Dani Alves foi acusado de estupro na Espanha, no início do ano, a modelo Joana Sanz anunciou que se divorciaria do marido, mas agora, após oito meses de prisão, um programa da TV espanhola anuncia que o processo de separação foi suspenso. A informação é do site 20 minutos.

Segundo a apresentadora do programa TardeAR, Letícia Requejo, desde 28 de setembro os procedimentos para dar continuidade ao divórcio foram paralisados. “Mesmo que ela pretenda se divorciar, ela não vai deixar o marido de lado”, disse a apresentadora em seu programa.

Outra revelação feita por Letícia foi que Joana voltou a morar em Barcelona, na mesma casa que dividia com Dani antes da prisão. Desde abril ela estava morando em Madri, onde pretendia recomeçar sua vida, segundo anunciou na época.

Daniel Alves foi preso em janeiro, acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona, e desde então tem sido visitado pela modelo na penitenciária com certa regularidade, alimentando os rumores de uma reconciliação, mas a informação nunca foi confirmada por nenhuma das partes.

Uma carta compartilhada por Joana Sanz em meados de setembro deu mais força aos rumores. A carta seria dedicado ao marido preso. “Aprendi com toda essa loucura que dois são melhores que um... Quando um cai o outro o pega, quando ele está com frio o outro o aquece. Somos assim. Obrigado pela resistência, obrigado pela sua resiliência, obrigado por não desistir .”

Entre rumores e boatos, a única certeza que o ex-jogador tem, por enquanto, que aproxima-se o dia de seu julgamento e que as provas coletadas pelo Ministério Público espanhol que comprovam a agressão sexual podem levá-lo a uma longa pena. A expectativa da acusação é pedir a pena de 12 anos de reclusão.