‘Global Workers’: maioria dos brasileiros trabalham para empresas no exterior estão na Região Sudeste

Dados da pesquisa “Global Workers 2023″, estudo inédito no Brasil feito pela Husky, aponta que a maioria dos brasileiros que trabalham para empresas no exterior residem na Região Sudeste (51,7%), sendo 33,8% só no estado de São Paulo. Os demais estão mais concentrados em cidades como Florianópolis, em Santa Catarina, e Curitiba, no Paraná.

O levantamento tem como propósito apresentar o perfil dos brasileiros que trabalham remotamente para empresas internacionais, suas preferências e características demográficas. “Na pesquisa vimos que eles preferem estar perto da família, conciliar o trabalho com o lazer, por isso, permanecem no Brasil, mesmo estando conectados com o resto do mundo por meio de empresas estrangeiras”, explicou Tiago Santos, CEO da Husky.

Os dados apontam que 77,7% dos entrevistados não se identificam como nômades digitais, já que têm residência fixa no Brasil. Outro dado curioso é que 54% dos respondentes da pesquisa moram em uma grande capital e 46% preferem viver no interior do país.

Além disso, como os “Global Workers” recebem pagamentos em dólares e outras moedas estrangeiras, possuem uma demanda específica: desburocratizar o recebimento de seus salários. Para isso, usam plataformas que fazem a conversão para reais.

O levantamento da Husky ouviu 1.629 “Global Workers” e foi realizado em fevereiro deste ano, com a participação aberta aos internautas. O questionário permitiu a segmentação entre as respostas de brasileiros que efetivamente trabalham para empresas sediadas no exterior e os respondentes interessados em ter uma carreira internacional, mas que atualmente não trabalham para empresas estrangeiras.