Entregadores de app se revoltam após colega de profissão ser agredido nos Jardins

Imagens do circuito de segurança do prédio mostra o grupo de entregadores. (Reprodução)

Na tarde da última quinta-feira, dia 28 de setembro, um entregador de aplicativo afirmou ter sofrido uma agressão enquanto realizava entregas na região do Jardim Paulista. Conforme o relato, publicado pelo próprio entregador nas redes sociais, ele foi agredido após buzinar enquanto passava pela calçada da Rua Peixoto Gomide.

Segundo informações divulgadas pelo G1, após a agressão o entregador gravou e publicou um vídeo em suas redes sociais, onde conta o ocorrido e pede ajuda a outros entregadores.

O entregador conta que passava de bicicleta pela calçada quando apertou a buzina e acabou irritando um homem que andava pela calçada acompanhado por uma mulher.

“Tô desde manhã trabalhando. Não mexo com ninguém. Passei na calçada, apertei a buzininha da bike. Aí o cara tava com a mina dele, olhou com cara feia pra mim, pra se aparecer pra mulher. Eu perguntei ‘Mano, você tá com cara feia por quê? Só apertei a buzina e passei’”

O entregador então conta que o homem o mandou voltar e, sem deixá-lo ter tempo de reagir, o agrediu. “Não deu nem tempo de tirar a mão do guidão”.

Segundo o relato, o homem também teria corrido para dentro do prédio e quebrado o vidro da entrada, momento no qual um grupo de motoboys apareceu para ajudá-lo

Protesto e quebra-quebra

Após a repercussão do vídeo, um grupo de entregadores esteve presente no local no final da tarde da última sexta-feira, dia 29 de setembro.

Em entrevista ao G1, a síndica do prédio, Marcia Malheiros, relatou que o tumulto ocorreu do lado de fora do imóvel.

Ainda segundo informações da síndica, os entregadores que apareceram no local para protestar teriam quebrado as portas de vidro do prédio e disseram que “irão voltar”. A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência registrado.

Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública, a ação ocorreu por volta das 16h15 e contou com aproximadamente 10 entregadores, que se dispersaram ao notar a chegada a polícia.