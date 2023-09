Vídeo: Trapezistas despencam de altura de 4 metros em circo de Santa Catarina

Um casal de trapezistas deixou a platéia em pânico durante uma apresentação circense em São José, na Grande Florianópolis, na noite desta quinta-feira.

Os trapezistas faziam sua apresentação normal quando quase no final eles simplesmente caíram de uma altura de quatro metros, supostamente após o aparelho de sustentação ter se rompido.

Os dois artistas são argentinos e foram rapidamente socorridos e levados ao hospital. O homem, de 32 Anos, quebrou o osso do punho e a mulher rompeu a clavícula.

Em nota, o Circo Aquário disse que todas as licenças e autorizações para funcionamento estão em dia e que os espetáculos continuarão sendo apresentados normalmente pelos demais artistas da companhia.

Segundo os responsáveis pelo circo, os dois argentinos foram atendidos e um deles já foi liberado e está hospedado no hotel juntamente com os demais artistas, em fase de recuperação. O circo disse ainda que está prestando toda a assistência aos artistas e mantém contato com os familiares deles no exterior.

De acordo com a companhia, o risco faz parte do show. “A exibição artística circense, desde os mais longínquos registros históricos, envolve destreza e risco, por isso é tão bela e fascinante, sendo que nossa companhia opera sob rígida manutenção e supervisão operacional”, diz em seu comunicado.

O público que compareceu ao show no dia do acidente recebeu convites para retornar outro dia ou a devolução do dinheiro.