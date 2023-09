VÍDEO: Cabo de aparelho rompe e aluno é atingido na cabeça, em Fortaleza: “Pancada muito forte”

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o influenciador digital Abraão Viana, mais conhecido como Menino Juam, foi atingido por um aparelho em uma academia, em Fortaleza, no Ceará. O cabo do equipamento conhecido como “peck deck” rompeu e a vítima foi atingida na cabeça (veja abaixo). O rapaz ficou ferido, mas passou por exames e já teve alta médica.

O caso aconteceu no último dia 18 de setembro, mas só agora as imagens foram divulgadas. O vídeo mostra quando ele fazia os exercícios nos braços, quando o cabo da máquina, que erguia o peso de 50 quilos, rompeu. Com isso, as alças do equipamento se fecharam e atingiram a cabeça dele.

“A pancada foi muito forte e nesse momento eu não consegui enxergar mais nada. Eu não lembro se eu desmaiei, eu só sei que me levaram nos braços, duas pessoas, que um era o gerente e o outro era um instrutor, me levaram para dentro de um carro e levaram para UPA”, relatou Menino Juam, em entrevista ao site G1.

“Eu cheguei lá de cadeira de roda, eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia falar direito porque doía muito e até mesmo com os olhos fechados, todo ensanguentado”, relembrou ele.

Após ser atendido na UPA, o influencer foi levado ao Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, onde passou por uma tomografia e, apesar de ter sofrido alguns cortes, não teve de levar pontos. Ele recebeu alta médica e ficou uma semana em repouso.

Menino Juam disse que recebeu apoio da equipe da academia e, na última terça-feira (26), voltou a treinar no local. O rapaz revelou que o cabo do equipamento foi devidamente trocado.

Em nota, a Academia Corpo e Ação informou que a máquina não apresentou falhas, “apenas um rompimento do cabo que é comum de acontecer em máquinas que têm cabos de aço”. Disse ainda que prestou todo o suporte ao aluno para o atendimento médico.

Outro caso

No último dia 4 de agosto, o motorista de aplicativo Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, foi atingido por um aparelho de musculação enquanto treinava em uma academia, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele sofreu uma lesão na coluna e ficou paraplégico.

Um vídeo que mostrou o acidente viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver quando Regilânio foi atingido pelo aparelho (assista abaixo).

BRASIL: Aparelho de musculação cai sobre aluno em academia no Ceará. O homem está hospitalizado e não há informações sobre o estado de saúde dele.



Contra todos os prognósticos médicos e com menos de um mês que foi submetido a uma cirurgia reparadora, o motorista revelou que voltou a ter alguma sensibilidade na região das coxas.

