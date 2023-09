Frente fria: Fim de semana promete temperaturas mais altas em São Paulo, mas chuva continua

O paulistano começou a sexta-feira com um dia nublado e ainda se recuperando do frio dos últimos dias e da madrugada, quando os termômetros chegaram a 14ºC na Grande São Paulo, em função de uma frente fria que atravessa a região, de acordo com a Climatempo.

Para aqueles que não gostam de frio, no decorrer desta sexta-feira o calor vai aos poucos dando as caras e na parte da tarde a temperatura deve chegar aos 25ºC.

O final de semana deve ser mais quente, com previsão de até 30ºC neste sábado. O sol volta a brilhar, apesar das pancadas de chuva durante todo o dia.

Domingo também será um dia com sol e muitas nuvens e grande probabilidade de chuva de manhã até à noite.

A grande quantidade de chuva que cai sobre todo o sudeste do país ocorre em função do deslocamento de nuvens carregadas vindas do oceano no início da semana, empurradas pelo ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul.

Os ventos carregaram as nuvens até o norte do Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e por isso esses três estados também terão um final de semana mais ameno e com muita chuva. A máxima prevista para Cuiabá, que teve dias de mais de 40ºC, é de 36ºC.

Já a próxima semana tem previsão de começar com temperaturas na casa dos 21ºC em São Paulo, e 26ºC no Rio de Janeiro. A região sudeste deve enfrentar mais uma semana de pancadas fortes de chuva em todos os estados, de acordo com a previsão da Climatempo.