Feminicídio: namorado é suspeito de agredir jovem de 20 anos até a morte, na Zona Sul de SP

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Maria Eduarda Silva, de 20 anos, que foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Eldorado, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a investigação, ela foi agredida até a morte. A suspeita é que o autor do feminicídio seja o namorado dela, que fugiu e ainda é procurado.

A vítima foi encontrada na última quarta-feira (27). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada a respeito de um caso de violência doméstica. Os agentes seguiram até o endereço indicado e, no local, já encontraram Maria Eduarda morta.

Testemunhas relataram aos policiais que a vítima e o namorado tinham discutido e, por conta da gritaria, acionaram o socorro. A proprietária do imóvel onde eles moravam foi até o local, onde viu que a jovem estava morta e acionou a PM.

O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames que devem atestar as causas da morte. O caso foi registrado como feminicídio no 98º Distrito Policial do Jardim Miriam.

Luto

Nas redes sociais de Maria Eduarda, familiares e amigos lamentaram a morte e cobraram por investigações. “Hoje o céu está em festa. Minha pequena, descanse em paz, meu amor. Que a justiça seja feita. Já está deixando muita saudade”, escreveu uma amiga.

“Não consigo acreditar que você se foi. Tão nova com o futuro pela frente. Está sendo difícil acreditar que tiraram sua vida cruelmente. Só Deus sabe como está nosso coração e do resto da família. Que Deus dê muita força, inclusive para sua mãe. Você se foi e deixou um pedaço de você. Que Deus dê muita sabedoria para o teu pai. Que Deus conforte meu coração e me ensine a confiar n’Ele até nesse momento que não consigo acreditar no que aconteceu. Luto pela minha sobrinha”, escreveu uma tia da vítima.

