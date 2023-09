Acumulada novamente, Mega-Sena vai pagar R$ 9 milhões no sábado

Como ninguém acertou as seis dezenas sorteadas para a Mega-Sena nesta quinta-feira, o prêmio acumulou para este sábado, e quem acertar os números da loteria pode levar para casa R$ 9 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram 09, 30, 34, 44, 54, 55

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 15 apostas fizeram a quina e cada uma delas ganhou R$ 105.633,81.

Na faixa dos quatro acertos, 1.319 apostas ganharam, cada uma, R$ 1.716,13.

SORTEIO DE SÁBADO

Para tentar a sorte no sorteio deste sábado, o apostador tem até 19h do dia do sorteio para garantir sua aposta.

A aposta simples, em volante com seis dezenas, custa R$ 5. Mas é possível aumentar a probabilidade de acerto aumentando os números marcados no volante. O máximo permitido são 20, mas o preço da aposta pode chegar a R$ 193.800,00.

O sorteio da loteria é feito sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio pode ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.