“Vontade de matar”: Jovem matou irmão de 7 anos e escondeu corpo debaixo da cama

Um jovem de 19 anos confessou à polícia nesta quarta-feira a morte de seu irmão mais novo, Caio, de 7 anos, cujo corpo foi encontrado debaixo de sua cama esquartejado, no jardim Ângela, zona sul de São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Várias fraturas e perfurações: polícia investiga mortes de gatos em parque na Zona Oeste de SP

A polícia investigava o desaparecimento do garoto desde terça-feira, quando a mãe saiu para trabalhar e deixou a criança com Guilherme, o filho mais velho, e Caio não foi mais visto depois disso. Chamou a atenção dos investigadores que nenhuma câmera de segurança do bairro mostrava o menino andando pelas ruas, levando a polícia a suspeitar que ele sequer tivesse saído de casa.

Ao chegar na casa onde o menino sumiu, os policiais sentiram um forte cheiro vindo de um dos quartos e resolveram checar. Lá encontraram um saco preto escondido debaixo da cama do acusado com pedaços do corpo do menino, já em decomposição.

O suspeito foi levado ao 100º Distrito Policial, no Jardim Herculano, e lá confessou a morte do irmão, sem demonstrar nenhum sinal de arrependimento. Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a assassinar o garoto, disse que simplesmente sentiu vontade de matar alguém.

LEIA TAMBÉM: Vizinha levanta suspeita sobre morte e suposta carta de despedida deixada por Walewska; entenda

De acordo com os policiais, o garoto foi morto a golpes de facão e a arma do crime também foi encontrada no quanto do irmão mais velho, que responderá por homicídio qualificado.

Segundo os vizinhos, Guilherme já era conhecido da polícia, tendo sido preso em 2019, e solto em seguida, por postar mensagens sobre massacres em escola e também fazia uso de medicação controlada para doenças psiquiátricas.