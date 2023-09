Vizinha levanta suspeita sobre morte e suposta carta de despedida deixada por Walewska; entenda

Uma vizinha da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, que morreu aos 43 anos após cair do 17º andar de um prédio, em São Paulo, levantou uma outra hipótese sobre as causas da queda e sobre uma suposta carta de despedida que teria sido deixada por ela. O caso é investigado pela polícia como suicídio, já que a ex-atleta estava sozinha. Porém, os familiares da vítima também não acreditam que ela possa ter se jogado.

Segundo revelado pela colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, Walewska caiu na varanda do apartamento dessa vizinha, que não quis se identificar. A mulher disse que suspeita que a ex-jogadora, que tinha 1,90 metro de altura, possa ter caído acidentalmente, e não se jogado.

“O laudo definitivo ainda não saiu e existe uma grande possibilidade de ela ter se desequilibrado e caído sem querer, pois o guarda corpo que fica próximo à mesa onde ela estava sentada é muito baixo e perigoso. Se considerarmos a altura dela, essa hipótese não pode ser descartada”, disse a vizinha.

“Eu moro no prédio e acompanhei parte dessa história, porque, infelizmente, ela caiu em frente à varanda do meu apartamento. Não me manifestei até agora em respeito à família e aos amigos dela, mas diante de tanta especulação e análises, achei que devia falar”, afirmou ela.

A vizinha também opinou sobre uma suposta carta de despedida que teria sido deixada pela ex-jogadora, como informou a polícia.

“Tinha uma pasta na mesa com vários papéis que estão dizendo que eram cartas de despedida. Pode até ser, mas ainda não está comprovado. Podiam ser anotações para entrevista que ela ia dar para o SporTV. Ela entrou no local muito antes da hora do acidente e quem esteve com ela disse que ela estava conversando normal e parecia tranquila”, destacou.

O piloto de avião Wesley Oliveira, irmão de Walewska, disse ao site UOL que a família ainda não teve acesso a esse documento. “Não tivemos acesso a esta carta de despedida. Não dá pra saber se realmente existe. Existem várias versões: ela pode ter feito a carta, alguém pode ter escrito por ela ou pode nem ter carta nenhuma. A minha irmã adorava escrever, vai saber se ela não estava escrevendo coisas sobre o podcast dela? Vamos precisar buscar isso na investigação. Não dá pra saber de fato se era uma carta de despedida”, afirmou.

Segundo Wesley, a hipótese de suicídio não é aceita pela família. “É difícil acreditar que uma pessoa tão linda, tão centrada, tão maravilhosa, tenha feito o que estão falando o que ela fez. Acho que não tem lógica. Ela estava muito bem, amava viver. Difícil acreditar que isso aconteceu”, ressaltou ele.

Crise no casamento

O viúvo da ex-jogadora, o corretor de imóveis Ricardo Alexandre Mendes disse eles enfrentavam uma crise no casamento de 20 anos e que chegou a pedir o divórcio. Ele e Wal discutiram na noite anterior à morte dela e a mulher não estaria feliz com o fim da união.

“Ela me questionou que eu estava estranho e distante, eu respondi que não dava pra continuar onde não havia mais amor entre homem e mulher. Ela ficou introspectiva, ficou quieta e fomos dormir. A gente se amava, eu esperava ela aceitar a separação numa boa”, disse ele.

No último dia 21, ele foi trabalhar e, quando chegou em casa, afirma que não sabia que a mulher estava na área de lazer do prédio. Naquela data, às 18h07, ele recebeu uma mensagem de celular dela que dizia: “Amo você. Mas, acho que você já tomou a sua decisão”. Logo em seguida, Ricardo respondeu: “Também te amo”.

Pouco tempo depois, ele foi avisado que ela tinha caído do 17º andar. “Cheguei em casa depois de um dia intenso de trabalho, não sabia que a Wal já tinha chegado. O interfone tocou, eu não atendi. Depois vieram as mensagens pelo WhatsApp do grupo do condomínio, até que a gestora tocou a campainha da minha casa para me avisar da tragédia. Meu chão abriu e eu desmoronei.”

A polícia informou que Wal chegou a ser vista por testemunhas, que não notaram qualquer sinal de preocupação. Ela enviou uma mensagem de celular ao marido e, poucos minutos depois, houve a queda. Ela estava ingerindo bebidas alcóolicas e estava sozinha na área de lazer do prédio. As investigações continuam em andamento no 78º Distrito Policial dos Jardins.

Viúvo de Walewska Oliveira, que morreu aos 43 anos, revelou que casal enfrentava crise no casamento e que queria o divórcio (Reprodução/Instagram)

Campeã olímpica

Walewska iniciou a carreira no vôlei no Minas Tênis Clube, em 1995, mas também atuou por times como o São Caetano, Osasco. No exterior, integrou equipes do Sirio Perugia (Itália), Grupo 2002 Murcia (Espanha) e VC Zarechie Odintsovo (Rússia).

A ex-atleta ganhou o ouro olímpico com a seleção em Pequim, na China, em 2008, e também integrava a equipe que foi bronze em Sydney, na Austrália, em 2000.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) emitiu uma nota lamentando a morte de Walewska. A entidade ressaltou os títulos da central e, em nome do presidente Radamés Lattari, se solidarizou com os familiares.

LEIA TAMBÉM: