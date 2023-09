Violentamente agredida e carbonizada: dentista é achada morta dentro de casa, no interior de SP

Dentista Bruna Angleri, de 40 anos, foi agredida, morta e carbonizada, em Araras, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte da dentista Bruna Angleri, de 40 anos, que foi encontrada sem vida dentro de casa, no Distrito Industrial, em Araras, no interior de São Paulo. Segundo a corporação, ela foi violentamente agredida e, depois de assassinada, teve o corpo carbonizado. As chamas tomaram conta de um dos cômodos da residência e, enquanto os bombeiros combatiam o fogo, encontraram a vítima.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (27). A dentista estava deitada sobre uma cama e, apesar de ter o corpo carbonizado, o delegado Tabajara Zuliani dos Santos, responsável pelo caso, disse que ela apresentava várias marcas de agressão no rosto.

“Um crime muito violento, atípico para uma cidade do tamanho de Araras e estamos lidando com inúmeras possibilidades”, afirmou o delegado.

Bruna tinha uma medida protetiva contra um ex-namorado, que foi interrogado. Santos destacou que ele é considerado suspeito pelo crime.

Em entrevista ao site UOL, o advogado Wagner Moraes, que defende o ex-namorado da dentista, revelou que os dois mantiveram um relacionamento por sete meses e, há um mês, estavam separados.

“Ele foi acionado para prestar depoimento, uma vez que na cidade começaram a circular o nome dele como principal suspeito. Em seu depoimento, negou a autoria, colaborou com tudo, deixou celular para ser periciado, deu detalhes e nomes das pessoas com quem estava e onde estava e foi liberado”, explicou o defensor.

Agora, a polícia aguarda o laudo com as causas da morte e também do exame toxicológico para dar prosseguimento às investigações. Bruna deixou um filho.

LEIA TAMBÉM: