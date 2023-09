Várias fraturas e perfurações: polícia investiga mortes de gatos em parque na Zona Oeste de SP

Gatos Truzinho e Glovi foram achados mortos com sinais de violência, no Parque Água Branca, em SP (Reprodução/Instagram @grupocatlovers)

A Polícia Civil investiga a morte de dois gatos no Parque Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo. Os animais foram encontrados com várias fraturas e perfurações pelo corpo. A suspeita é que eles tenham sido violentamente espancados e o caso tem assustado os frequentadores do local.

Os gatos, que eram chamados de Glovi e o Truzinho, foram achados mortos no último dia 15. Conforme o grupo Cat Lovers, que ajuda nos cuidados aos bichos no parque, eles faziam parte dos 55 animais catalogados que costumam circular pelo local.

Nas redes sociais, a entidade lamentou o caso e cobrou punição aos responsáveis. “Estamos profundamente entristecidos e indignados com o que aconteceu com os nossos queridos amigos Glove e Truzinho no Parque da Água Branca. Eles foram vítimas de maus-tratos que resultaram em lesões internas graves, conforme confirmado pelo laudo necroscópico. Nosso objetivo é buscar esclarecimentos e ações responsáveis das autoridades competentes e da administração do parque. Pedimos a todos que nos apoiam nessa busca por justiça e na proteção de nossos amigos peludos. Juntos, podemos fazer a diferença para que tragédias como essa não se repitam.”

A Reserva Parques, gestora do Água Branca, lamentou as mortes dos gatos e informou que pediu reforço no policiamento. Além disso, destacou que os corpos dos animais foram encaminhados para a necrópsia em uma clínica independente, que constatou a morte em decorrência de politraumatismo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado no 91º Distrito Policial do Ceasa, que apura as circunstâncias das mortes.

Já a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) destacou que foi comunicada pela concessionária do parque sobre o ocorrido e que acompanha as investigações.

