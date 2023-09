Mistério: mulher é encontrada ferida em motel e morre após passar cinco dias internada, no RJ

A Polícia Civil investiga a morte de Thaís de Souza Passos, de 34 anos, que foi encontrada ferida em um motel em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela estava no local com um rapaz, que alegou que a mulher caiu de uma escada e bateu a cabeça. A vítima foi socorrida e passou cinco dias internada, mas não resistiu.

Thais foi encontrada ferida na madrugada do último dia 18. O rapaz relatou que ela desceu uma escada para buscar o celular no carro, quando escorregou. O socorro foi acionado e ela foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho. Lá, foi constatado que ela sofreu fratura do crânio e traumatismo cranioencefálico. A morte ocorreu no último dia 22 em função de uma hemorragia.

Parentes da vítima disseram que ela não mantinha um namoro com o rapaz e que ele era penas “um conhecido”. Eles cobram que a polícia o investigue, pois acreditam que ele tenha responsabilidade pela morte.

A polícia informou que não descarta a possibilidade de que tenha sido uma morte acidental, mas também apura se ela foi vítima de um homicídio. O caso segue em apuração no 30º Distrito Policial de Marechal Hermes.

Nas redes sociais, um amigo da jovem, identificado como Alê Morais, lamentou a morte. “Você vai brilhar lá em cima junto a Deus, nunca esqueceremos de você, da sua alegria contagiante, suas loucuras e dancinha (essas eram engraçadas). A vida é trem bala! E você viveu cada estação que esse trem parava com total intensidade”, escreveu.

Outro amigo, Ronaldo Gomes destacou: “Perdi minha grande amiga. Uma pessoa meiga, doce, de um coração de ouro. Amiga igual a você jamais encontrarei”, destacou.

