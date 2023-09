Investigado por dar cabeçada em nutricionista é suspeito de envenenar cães de vizinho, em SP

Homem investigado por dar cabeçada em nutricionista agora é suspeito por envenenar cães de vizinho, no ABC Paulista (Reprodução/Arquivo pessoal)

O homem suspeito de dar uma cabeçada na nutricionista Estela Frohlich Bonatto, em uma rua de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, em julho deste ano, virou alvo de uma outra investigação policial. Claudio Von Randow foi flagrado por câmeras de segurança ao dar salsichas com veneno de rato para cães de um vizinho. Os animais sobreviveram, pois comeram pequenas porções.

Conforme reportagem do site G1, em maio deste ano, os donos estranharam que havia algo errado com os cães, de 17kg e 20 kg, já que eles estavam mais quietos do que de costume. Eles levaram os pets ao veterinário, que suspeitou que eles tinham ingerido alguma substância tóxica.

Logo depois, a tutora achou um pedaço de salsicha no quintal, que tinha alguns pontinhos pretos. Ela decidiu checar as imagens de câmeras de segurança da casa, quando o homem apareceu jogando algo pelo portão. Assim, os donos registraram um boletim de ocorrência.

Os animais sobreviveram, apesar de um quadro inflamatório no intestino. Agora, um laudo do Instituto de Criminalística (IC) apontou que eles consumiram a substância brodifacoum, que se trata de um rodenticida, um tipo de veneno para matar ratos.

O dono dos cachorros contou que morava há cinco meses no imóvel e que não teve nenhum problema com o vizinho. Ele destacou que o homem não tinha autorização para alimentar os animais.

Randow foi levado até a delegacia, onde se reconheceu nas imagens. Porém, não explicou os motivos que o levaram a dar o veneno aos cães. A defesa dele não se pronunciou sobre o assunto.

Ainda segundo o G1, o caso foi denunciado à Justiça e uma audiência entre as partes está prevista para o próximo dia 23 de outubro. O homem responde por “ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. A pena é de três meses a um ano detenção, mais multa.

Agressão contra nutricionista

Estela Frohlich Bonatto foi agredida noite do último dia 23 de julho. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mãe da nutricionista, a jovem voltava dirigindo de um aniversário quando se distraiu, bateu na guia de uma calçada e acabou furando os pneus. Ela desceu para ver o que tinha acontecido, quando o homem, que passeava com um cachorro, se aproximou e começou a xingá-la (veja no vídeo abaixo).

Mulher é agredida com socos por desconhecido que passeava com cachorro em SPhttps://t.co/dKS4Bm4nrh pic.twitter.com/zRdI3546rk — Diário do Nordeste (@diarioonline) July 24, 2023

O vídeo mostra quando ele parte para cima da jovem, que rebate às agressões verbais. Em seguida, ela para de frente com ele e acaba levando a cabeçada. Estela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital particular.

“Quebrou meu nariz, afundou o osso da face e fez esse estrago todo. Fiz cirurgia para corrigir a fratura”, disse a nutricionista em uma rede social.

Na época, os advogados de Randow afirmaram que ele foi “ilegalmente vinculado” à “reprovável agressão” contra a vítima e nega as acusações.

Vídeo: homem desconhecido dá cabeçada em nutricionista na rua: “veio me xingando e gritando” Imagem: Arquivo Pessoal

Investigação

O caso passou a ser investigado e o suspeito foi identificado. O homem compareceu à delegacia para prestar depoimento e confirmou que foi ele quem discutiu com a nutricionista, mas negou a agressão. Alegou que o vídeo em questão se trata de uma “montagem”.

Já Estela esteve na delegacia para fazer o reconhecimento do suspeito, mas não teve certeza de que se tratava do mesmo homem.

A polícia, então, colheu declaração de ambos os envolvidos e encaminhou o inquérito ao Ministério Público. O órgão, por sua vez, pediu ainda que uma testemunha seja ouvida e mais imagens de câmeras da região sejam anexadas no processo. O juiz Eduardo Rezende Melo concordou determinou que seja feira uma perícia nas imagens da agressão.

LEIA TAMBÉM: