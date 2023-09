Homem rende vigilante, toma arma e tenta assaltar banco em Poá; 2 morreram

Três pessoas foram baleadas e duas morreram em uma tentativa de assalto ao banco Itaú nesta quinta-feira na avenida Nove de Julho, no centro de Poá, em São Paulo, de acordo o jornal Hoje, da TV Globo.

Segundo a polícia, um homem entrou na agência desarmado, se passando por cliente, por volta das 11h, e conseguiu tomar a arma de um vigilante, fazendo uma funcionária como refém, no piso superior do banco, e rendendo os demais funcionários.

Os funcionários do banco acionaram o botão do pânico e a polícia rapidamente chegou ao local. Assim que notou a presença da polícia, ele desceu ao térreo usando a refém como escudo e houve troca de tiros e o assaltante e a refém foram baleados e morreram no local. Uma terceira pessoa foi baleada e levada ao hospital local com vida.

A polícia ainda apura se ele agiu sozinho ou tinha um comparsa dentro da agência e se realmente ele entrou no local desarmado, conforme disseram os funcionários. Uma investigação também deve ser aberta para apurar de qual arma saíram os tiros que matou a funcionária que era feita de escudo e feriu a outra, que está internada.

O banco Itaú emitiu uma nota sobre o caso. Leia a íntegra:

“É com grande pesar e consternação que o Itaú Unibanco confirma o falecimento de uma colaboradora de sua agência em Poá, no estado de São Paulo, em decorrência de um assalto. O banco apoiará a família em todas as suas necessidades neste momento tão difícil e colabora com a polícia para elucidar o crime. A agência permanecerá fechada para atendimento à população”, diz o comunicado.