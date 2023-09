Frente fria derruba temperatura em São Paulo e provoca temporais

A frente fria que avançou do sul do país chegou ontem à noite em São Paulo, trazendo chuva forte e pondo um fim à onda de calor que mantinha as temperaturas recordes em todo sudeste do país, segundo a Climatempo.

Na Grande São Paulo, o dia amanhaceu pelo menos 14ºC mais frio do que a média dos últimos dias e o paulistano teve que retirar os cobertores do guarda-roupa para enfrentar uma madrugada de 14ºC com o avanço do ar de origem polar.

Para esta quinta-feira, há previsão de chuva forte no litoral e no norte de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Na faixa litorânea, há risco de ressaca em São Paulo e Rio de Janeiro.

Nesta quinta, o dia permanece nublado na Grande São Paulo durante toda a manhã, com abertura de sol na parte da tarde e mais pancadas de chuva no decorrer do dia e também à noite. A máxima prevista para hoje não passa de 20ºC.

Aos poucos, o calor vai voltar à Capital e nesta sexta-feira os termômetros já indicam uma temperatura um pouco maior, na casa dos 25ºC, longe do calor dos últimos dias, mas a previsão de pancadas de chuva permanece até domingo.

Nas regiões centro-oeste e sudoeste do estado de São Paulo, regiões que englobam as cidades de Campinas, Bauru e Presidente Prudente, o sol deve predominar ao longo do dia.

Recorde de calor

Apesar da chegada da frente fria ao sudeste do país, nesta quarta-feira ainda houve cidades que bateram recordes de calor, como São Romão, no noroeste mineiro, onde os termômetros marcaram a máxima de 42,8ºC na parte da tarde.