Em caso considerado raro, gêmeos siameses nascem unidos por osso da coluna, no Paraná

Gêmeos siameses unidos por osso da coluna seguem em UTI e passam bem, no Paraná

Um caso raro de gêmeos siameses foi registrado em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Os meninos nasceram na quarta-feira (27), no Hospital do Rocio, e são unidos pelo sacro, que é um osso localizado na base da coluna vertebral.

Conforme reportagem do site G1, os gêmeos pesam, juntos, 3,360 quilos e passam bem. Eles seguem internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e ainda são avaliados pelos médicos, que estudam uma possibilidade de cirurgia de separação.

Em nota, o Hospital do Rocio destacou que a equipe médica ainda determina qual “o plano de tratamento mais adequado”. As identidades dos pais e dos bebês são mantidas em sigilo para preservá-los.

Já a médica Marina Nunes Machado, que fez o parto cesárea, afirmou que o caso é considerado raro.

”Gêmeos idênticos são provenientes de um único ovo, que acaba se dividindo. Quando essa divisão não é completa, acabam ficando unidos por alguma parte. O mais comum são os unidos pelo esterno, osso que temos no meio do tórax. Além de gêmeos unidos ser algo bem raro, o fato da união ser pelo sacro torna o caso ainda mais raro”, disse ela ao G1.

