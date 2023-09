“Covardia”: professor é filmado ameaçando estudante autista com o cinto em sala de aula

Uma mãe de um estudante de 12 anos com autismo notou que seu filho andava diferente, sem voz, mais nervoso e confuso, mas o professor que o auxilia na escola estadual de Parelheiros, onde ele estuda, em São Paulo, disse que nada de mais havia acontecido. A notícia é do Metrópoles.

Mas a mãe de outro aluno a chamou em particular e avisou que havia presenciado uma cena estarrecedora, onde o filho dela estava cercado pelo professor e dois outros funcionários da escola e era ameaçado com uma cinta, enquanto chorava.

O fato ocorreu em 14 de junho e as imagens ficaram gravadas pelas câmeras de segurança da escola. Segundo a mãe, Patrícia, por ser autista, seu filho tem direito ao acompanhamento de um professor auxiliar, e esse auxiliar estava no local no momento que o professor ameaçou surrar seu filho e nada fez para impedir.

As imagens mostram o professor como Luiz Carlos Reis balançando a correia bem perto do rosto do menino enquanto gritava com ele. O menino ouve, acuado, chorado, enquanto outros estudantes entram na sala de aula e presenciam os gritos.

Com a divulgação das imagens, o professor foi afastado pela Secretaria estadual de Educação do Estado de São Paulo e está sendo investigado pela polícia por ameaça e injúria.

A mãe, entretanto, disse que desde o ocorrido seu filho não quer mais voltar à escola por estar traumatizado e com isso ela não consegue trabalhar para manter a casa, já que cria o garoto sozinha.