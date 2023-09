Vídeo: Câmera interna no carro mostra a reação do motorista após atropelar Kayky Brito

Um vídeo obtido pela TV Globo que estava dentro do carro que atingiu Kayky Brito na orla da Praia da Barra, no Rio de Janeiro, no 2 de setembro, mostra um novo ângulo do acidente.

A câmera estava virada para o interior do veículo de Diones Coelho da Silva e mostra que o condutor tentou desviar, mas acabou atingindo o ator.

O vídeo não mostra a parte externa do veículo e nem o momento em que Kayky brito foi atingido, mas mostra a reação do motorista de aplicativo e da passageira Maria Estela Lima.

Ao perceber uma pessoa correndo pelo lado de fora, a mulher reage e diz “meu Deus”. Logo em seguida é possível ouvir o barulho do ator sendo atingido.

Um novo vídeo divulgado, hoje (27), mostra o interior do veículo do motorista que atropelou Kayky Brito no momento do acidente.



A Polícia Civil vai arquivar o processo, já que o motorista trafegava a 48km/h, abaixo da velocidade máxima permitida, de 70km/h #BandRio pic.twitter.com/CotdXtRKjH — Band Rio (@BandRio) September 27, 2023

A câmera também mostra Diones puxando o freio de mão com cara de assustado.

A passageira, que estava com a filha de 10 anos, acalma a menina e pergunta se está tudo bem com o motorista.

“Eu tô, mas o cara...”, diz o motorista antes de sair do carro e prestar socorro.

O ator teve um politraumatismo e ficou 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo alta na sexta-feira (22). Ele segue internado no Hospital Copa D’Or.

Atropelamento do ator Kayky Brito: laudo mostra que motorista estava dentro do limite de velocidade

O laudo da Polícia Civil no caso do atropelamento do ator Kayky Brito concluiu que o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva estava dentro do limite de velocidade permitido para a via na madrugada de 2 de setembro.

Uma câmera de segurança da avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio, registrou o momento em que o ator saindo correndo de trás de um carro e corre na frente do motorista de aplicativo para atravessar a avenida e é atropelado. Passava um pouco da meia-noite e Kayky Brito e o amigo Bruno De Luca estavam bebendo em um quiosque.

O ator foi socorrido com traumatismo craniano e varias fraturas pelo corpo e passou semanas internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa D’Or, onde está se recuperando e já foi transferido para o quarto.

De acordo com o relatório final da perícia, o carro de aplicativo estava a 48 km/h na avenida no momento do atropelamento, na altura do Posto 6, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h.

A polícia também sabe que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica ou substância psicoativa, conforme exame feito no mesmo dia, e parou para prestar socorro ao ator no momento do acidente,

Com base no laudo e nos dados levantados durante a investigação, o delegado Ângelo Lopes conclui que o motorista Diones Coelho da Silva não cometer crime algum e não será indiciado.

“O laudo é esclarecedor, e não restam dúvidas. A distância entre carro e vítima no instante em que ele inicia a travessia, mesmo a uma velocidade abaixo da permitida, era insuficiente para que o motorista percebesse, reagisse e parasse o veículo sem impacto”, disse o delegado, que deve pedir o arquivamento do caso.

