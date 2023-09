Punhetaço: Alunos expulsos voltaram hoje à faculdade de medicina por ordem da Justiça

Os quinze estudantes de medicina que foram expulsos pela direção da Universidade Santo Amaro (Unisa) puderam voltar nesta quarta-feira às aulas, após decisão da Justiça Federal para que todos fossem reintegrados.

Todos eles haviam sido identificados como participantes do “punhetaço”, quando baixaram as calças e exibiram o pênis durante um jogo de vôlei feminino em abril deste ano, em São Carlos. O ato foi filmado e o vídeo circulou pelas redes sociais, fazendo com que até mesmo o presidente Lula exigisse medidas ao ministro da Educação.

Na decisão, a juíza entendeu que os alunos foram acusados, porém não tiveram amplo direito à defesa. A juíza Denise Aparecida Avelar, 6ª Vara Federal de São Paulo determinou ainda que universidade instaure procedimento disciplinar para apurar o caso. A Unisa acatou a decisão e disse que irá apurar os fatos, com a ajuda da polícia para rever as punições.

Punhetaço, não!

Durante as investigações, estudantes que estavam no local negaram que tenha havido um “punhetaço” no local (masturbação coletiva), mas que os alunos mostraram o pênis para se vingarem os alunos da Universidade São Camilo, que estavam mostrando a bunda para eles durante os jogos.

Alunos da faculdade adversária mostram as nádegas para provocar os concorrentes (Reprodução/Twitter)

Bullying contra calouros

A advogada que defende parte dos alunos expulsos argumentou em sua petição à Justiça qie a universidade agiu de forma errada ao puni-los sem antes apurar os fatos e disse ainda que os calouros foram coagidos pelos veteranos a ficarem nus durante a partida, sob pena de represálias que vão de bullying a xingamentos e até a exclusão do estudante da participação da vida acadêmica.

Estudantes também afirmaram que o que ocorreu na partida de vôlei faz parte do trote dos veteranos contra os alunos novatos.

