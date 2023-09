Grávida, policial militar é morta a tiros na frente do filho de 6 anos; marido é o principal suspeito

Policial militar Tamires Alessandra Vianna Ribeiro, de 29 anos, foi morta a tiros na frente do filho de 6 anos, em Campo Limpo Paulista, SP (Reprodução/Redes sociais/RecordTV)

A Polícia Civil investiga a morte da policial militar Tamires Alessandra Vianna Ribeiro, de 29 anos, em Campo Limpo Paulista, em São Paulo. Grávida, ela foi baleada na frente do filho de 6 anos e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O principal suspeito do crime é o marido dela, o empresário Wilson Benedicto Júnior, de 41, que fugiu e ainda é procurado.

O caso aconteceu na última segunda-feira (25). De acordo com reportagem do programa “Cidade Alerta”, da RecordTV, o casal estava junto há 11 anos, mas Tamires queria o divórcio. Inconformado, o marido teria discutido com ela e efetuado os disparos.

A vítima foi encontrada ainda com vida pela Polícia Militar e levada ao Hospital Municipal de Campo Limpo Paulista, onde morreu.

A família de Tamires contou que, após o crime, o marido enviou mensagens para a irmã da vítima tentando justificar os motivos do assassinato. Ele acusou a mulher de traição e alegou que ela o queria prejudicá-lo com amigos da polícia.

“Você conhece a sua irmã, ela ameaçou de vir com polícia, fiquei com medo, bebi, fiquei fora de si, estou em choque”, disse o suspeito em um áudio. Ele seria um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) e, segundo a família da vítima, tinha diversas armas em casa.

Após o crime, Júnior deixou o filho na casa de um irmão e fugiu, sendo que até a manhã desta quarta-feira (27) ainda não tinha sido localizado.

Luto

Além de policial militar, Tamires era estudante de veterinária do Centro Universitário Campo Limpo Paulista. A instituição lamentou a morte dela.

“A Unifaccamp lamenta profundamente o falecimento da aluna de Medicina Veterinária, Tamires Alessandra Viana Ribeiro, uma jovem de 29 anos, que foi a óbito na madrugada de segunda-feira (25). Lamentamos muito e prestamos aqui nossa solidariedade à família e amigos neste momento tão difícil”, diz a publicação nas redes sociais.

Tamires também colaborava com a Associação Salva Pet, que realiza um trabalho de proteção aos animais. Em nota, a instituição cobrou punição ao responsável pelo crime.

“Hoje a Salva Pet perde não somente uma boa colaboradora, mas também uma protetora que em meio aos plantões doava não somente seu teu tempo, mas também seu amor para os nossos pequenos anjos de quatro patas, agradecemos muito o que fizeste junto de nós em prol da vida dos pacientes que por aqui passaram. E deixamos aqui nossos sinceros sentimentos de admiração e saudades. Vá em paz, temos certeza que tens um lugar ao lado do PAI ai em cima, até logo, @tami.vianna.9, fará muita falta com certeza.*Família Salva Pet*.”

LEIA TAMBÉM: