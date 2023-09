Frente fria: Temperatura deve cair 14º nesta quinta-feira na cidade de São Paulo

Após dias de calor intenso, a frente fria que avança para o estado de São Paulo deve derrubar a temperatura na capital nesta quarta-feira, de acordo com a Climatempo.

Durante toda semana os termômetros marcaram temperaturas acima de 30ºC na cidade de São Paulo, chegando à máxima de 36º no domingo, mas amanhã o paulistano deve acordar com os termômetros marcando por volta de 14ºC. A máxima do dia não deve passar dos 20ºC e tem previsão de chuva para todo o dia.

O calor, aos poucos, deve retornar à capital, com temperaturas de até 28ºC no sábado, mas não há previsão de um calor tão intenso como ocorreu no final de semana passada pelo menos até o final desta semana.

MUITA CHUVA

Nesta quinta e sexta-feira, assim como no final de semana, estão previstas pancadas de chuvas em toda a região sudeste. De acordo com a Climatempo, o enfraquecimento do sistema de alta pressão atmosférica que trazia o calor intenso permite a formação de nuvens carregadas no sudeste, Mato Grosso e Goiás.

RECORDES BRASILEIROS DE CALOR

Nesta terça-feira, várias cidades de Minas Geras, Goiás e Mato Grosso do Sul registraram temperaturas acima dos 40ºC, algumas delas batendo recordes nacionais, como em São Romão (MG), onde os termômetros marcaram 43,5ºC ontem.

Veja as 10 maiores temperaturas registradas ontem em todo Brasil, segundo o Inmet: