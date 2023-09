Está sofrendo com calor? Frente Fria e ciclone extratropical viram o tempo no sul e em São Paulo

Após uma terça-feira bem quente e uma madrugada abafada, com os termômetros marcando mais de 30ºC durante a noite, o paulistano deve dormir melhor nesta quarta-feira, de acordo com a previsão da Climatempo.

A massa de ar quente que domina boa parte do território brasileiro começa a perder força e a formação de um ciclone extratropical associada a uma frente fria alteram o tempo em todo sul, sudeste e parte do centro-oeste do país.

O ciclone extratropical se forma sobre o mar e rapidamente se afastada do sul, abrindo caminho para a frente fria alcançar os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira, levando nuvens carregadas de chuva para São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro e em várias regiões do centro-oeste.

Na Grande São Paulo, pode chover desde a manhã, mas é na parte da tarde e à noite que a chuva se intensifica. Estão previstos também ventos fortes durante todo o dia.

A chegada da frente fria deve derrubar a temperatura entre a noite de hoje e madrugada de quinta-feira, mas por enquanto o calor continua forte na Grande São Paulo, com máximas previstas de até 36ºC.

Na madrugada de quinta, a temperatura cai para a mínima de 14ºC e durante essa quinta-feira os termômetros não passam de 20ºC. Apesar de subirem nos próximos dias, o calor vai ficar longe da média dos últimos dias e as madrugadas serão mais arejadas, com temperaturas entre 17ºC e 23ºC.