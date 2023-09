Corintiano de 16 anos leva choque e morre após sair do Itaquerão; entenda o que aconteceu

A Polícia Civil investiga a morte de Rafael Suman Brolezi, de 16 anos, que levou um choque após sair da Neo Química Arena, o Itaquerão, na Zona Leste de São Paulo, na noite de terça-feira (26). Corintiano, ele estava com um primo e assistiu a partida entre Corinthians e Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. Quando já estava na rua, encostou em um poste e recebeu a descarga elétrica.

Rafael morava em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, e seguia com o primo até o Shopping Itaquera, onde deixaram o carro estacionado, para voltar para casa. Segundo a polícia, o adolescente atravessava a Rua Doutor Luiz Ayres, próximo à Avenida Radial Leste, quando encostou em um poste de iluminação e levou o choque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o garoto até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaquera. Na sequência, ele foi transferido para a UPA Planalto. Porém, não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como morte suspeita no 24º Distrito Policial. Depois, encaminhado ao 65º DP, que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do choque.

Luto

O adolescente era enteado do vereador Valmir Franco (PSDB), de Águas de Lindóia. O prefeito da cidade, Gil Helou (PDT), publicou uma nota de pesar nas redes sociais.

“Foi com profunda tristeza que recebi a notícia da morte do Rafael, filho da Daniela Suman e enteado do meu amigo, vereador Valmir Franco. Um rapaz novo, alegre e que era apaixonado pelo time de coração, o Corinthians. Uma perda irreparável”, afirma.

“Deixo aqui meu sincero pesar e as nossas orações e pensamentos para a Daniela, para o pai do Rafael, Marcelo Brolezi, também para o Valmir e para todos os amigos e familiares. Que Deus possa dar o conforto que as palavras não conseguem neste momento tão difícil”, completou.

