Casamento se torna um funeral: pelo menos 100 mortos em incêndio em festa no Iraque

No Iraque, um incêndio avassalador irrompeu em um salão de casamento em Qaraqosh, no norte do país, na última terça-feira, 26/9, deixando um saldo de pelo menos 100 mortos e 150 feridos, o que provocou revolta devido à falta de medidas de segurança no local.

O incidente ocorreu durante uma festa de casamento no distrito de Hamdaniya, no nordeste da província de Nineveh. Segundo o Corpo de Bombeiros do Iraque, fogos de artifício foram disparados no local, e uma comissão de investigação foi formada para determinar a causa do incidente.

Falta de segurança

O Ministro do Interior, Abdul Amir al-Shammari, declarou aos repórteres que "o salão não atendia aos critérios de segurança" e que o teto desabou devido aos fogos de artifício. Ele prometeu que "a justiça será feita aos negligentes".

Havia 1.300 convidados no momento em que o incêndio começou, conforme relatado pelo porta-voz do Comando de Operações Conjuntas do Iraque, Major General Pilot Tahseen Al Khafaji, à CNN.

O pai do noivo, Ivan Esho, e da noiva, Haneen, ambos vivos e recebendo tratamento hospitalar, responsabilizou o proprietário do salão pelo ocorrido. Ele afirmou que o local não possuía extintores nem medidas de segurança adequadas.

A cidade de Qaraqosh foi invadida pelo Estado Islâmico em agosto de 2014, durante seu domínio na região norte do Iraque. O grupo extremista lançou inúmeros ataques à cidade predominantemente cristã, destruindo grande parte de sua infraestrutura.

Qaraqosh foi libertada por forças iraquianas apoiadas pelos EUA em outubro de 2016. Entretanto, a falta de recursos complicou os esforços de reconstrução da cidade com medidas de segurança adequadas.

O incêndio se espalhou rapidamente devido ao uso de painéis "ecobond", altamente inflamáveis, que violavam os requisitos de segurança, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Iraque.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma celebração de cansamento na noite desta terça-feira (26.09), e matou mais de 100 pessoas, e deixou 150 vítimas feridas no Iraque.



Vídeos do local mostram uma densa fumaça saindo do Salão de Casamento Al Haytham, enquanto multidões e ambulâncias se aglomeram do lado de fora. A notícia chocou a comunidade internacional.

A Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque expressou condolências às famílias das vítimas e feridos, chamando o incidente de "uma imensa tragédia". O governo iraquiano decretou um período de luto nacional de três dias em decorrência do incêndio.