Viúvo é criticado por não ter respondido última declaração de amor de Walewska na web; entenda

O corretor de imóveis e preparador físico Ricardo Alexandre Mendes, de 48 anos, viúvo da ex-jogadora Walewska Oliveira, de 43, revelou que o casal enfrentava uma crise no casamento e que ele chegou a pedir o divórcio. Em entrevista ao site UOL, ele contou que eles discutiram na noite anterior à morte dela e que a ex-atleta não estaria feliz com o fim da união. Em agosto passado, ela fez uma última declaração de amor ao marido nas redes sociais, mas não foi correspondida por ele na publicação.

“20 anos juntos! De almas sinceras a união sincera; Nada há que impeça: amor não é amor; Se quando encontra obstáculos se altera; Ou se vacila ao mínimo temor; Amor é um marco eterno, dominante; Que encara a tempestade com bravura [...] Amor não se transforma de hora em hora; Antes se afirma para a eternidade”, escreveu Walewska na publicação, parafraseando o poeta inglês William Shakespeare.

A declaração recebeu muitos comentários, mas a falta de interação de Mendes gerou críticas. “Ela marcou ele nessa postagem e o marido não disse um obrigado é no mínimo estranho. Ela demonstrava o amar até demais”, escreveu uma seguidora. “Ela amava sozinha”, destacou outra.

Mas teve quem entendesse a postura do marido. “Muita pressão em cima dele. Muitos julgamentos e poucas certezas. Ele está sofrendo muito com tudo isso, embora a maioria não acredite. Querer se divorciar não significa querer o mal do outro, mas a internet não perdoa”, destacou um comentário.

“Vejo muitos problemas nesse relacionamento. Ela não pode ser culpada por amar demais, tampouco ele por querer o divórcio. O pedido de divórcio foi um gatilho para ela cometer o ato, mas o problema de saúde mental ela já carregava consigo. Todos nós temos frustrações, decepções, nem tudo é como queremos, imaginamos… Vai ter sofrimento, mas é importante lembrar que tudo é passageiro, tudo é fase e somos capazes de superar”, disse mais um internauta.

Crise no casamento

Em entrevista exclusiva ao site UOL, Mendes contou que ele e Walewska discutiram na noite anterior à morte dela. “Ela me questionou que eu estava estranho e distante, eu respondi que não dava pra continuar onde não havia mais amor entre homem e mulher. Ela ficou introspectiva, ficou quieta e fomos dormir. A gente se amava, eu esperava ela aceitar a separação numa boa”, disse ele.

No último dia 21, ele foi trabalhar e, quando chegou em casa, afirma que não sabia que a mulher estava na área de lazer do prédio. Naquela data, às 18h07, ele recebeu uma mensagem de celular dela que dizia: “Amo você. Mas, acho que você já tomou a sua decisão”. Logo em seguida, Ricardo respondeu: “Também te amo”.

Pouco tempo depois, ele foi avisado que ela tinha caído do 17º andar. “Cheguei em casa depois de um dia intenso de trabalho, não sabia que a Wal já tinha chegado. O interfone tocou, eu não atendi. Depois vieram as mensagens pelo WhatsApp do grupo do condomínio, até que a gestora tocou a campainha da minha casa para me avisar da tragédia. Meu chão abriu e eu desmoronei.”

Walewska Oliveira mandou mensagem ao marido minutos antes de cair de prédio e morrer, em SP (Reprodução/Arquivo pessoal/UOL)

Testemunhas contaram que viram a ex-jogadora na área de lazer, mas ela não demonstrava quaisquer sinal de tristeza ou preocupação.

O caso é apurado pela Polícia Civil como suicídio, já que Walewska estava sozinha na área de lazer do edifício, onde teria ingerido bebida alcóolica e deixado uma carta de despedida à família. O teor desse texto, no entanto, não foi divulgado.

Saúde mental

Mendes também revelou que a mulher fazia terapia há um ano e que ela já tinha falado sobre “fazer uma besteira”.

“Ela nunca disse que tiraria a própria vida. Ela me disse que estava passando por muitas coisas na vida dela, que até pensou em ‘fazer uma besteira’. Foi aí que percebi que ela já não estava tão forte como sempre foi”, contou Ricardo.

No boletim de ocorrência sobre a morte da ex-jogadora, consta uma tentativa de suicídio ocorrida há três anos. Na época, o marido disse que foi até Belo Horizonte, em Minas Gerais, para conversar com os sogros sobre a preocupação que tinha com a saúde mental da esposa.

“Me lembro da Wal ter ficado brava e chateada comigo, e que eu não tinha o direito de falar sobre isso com os pais dela. Eu não tive alternativa”, revelou o viúvo, que afirmou que a ex-atleta fazia terapia há um ano e que ele nunca pensou que ela pudesse, de fato, cometer suicídio.

“Uma vez ela disse para mim: posso perder dinheiro, posso perder status, mas não posso perder você. Esse poder de posse sempre me preocupou. Por isso, de uns três anos pra cá, sempre tive compaixão e cuidado, justamente preocupado com a reação dela. Tentei levar e administrar a crise”, lamentou.

Barrado em velório

O corretor de imóveis disse que foi impedido de comparecer ao velório e sepultamento da ex-atleta, que foi realizado no último sábado (23), em Belo Horizonte. “Estava com o bilhete aéreo emitido, um amigo da família disse que os pais dela orientaram eu não ir, até para preservar a todos pelo clima da tragédia”, disse.

Mendes foi acusado pelos familiares da ex-jogadora de não contribuir com as despesas do enterro e de também não comparecer para fazer o reconhecimento do corpo. “Não tive condições psicológicas de reconhecer o amor da minha vida, que está morta”, disse.

Walewska Oliveira, ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, morreu aos 43 anos (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: