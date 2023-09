Professora foi agredida por alunos em desafio de internet valendo R$ 5; caso foi denunciado ao MPF

Professora foi agredida por alunos no Colégio Pedro II, campus Humaitá, no Rio de Janeiro (Reprodução/CBN)

A professora Ana Paula Loureiro, que foi agredida por alunos do Colégio Pedro II, da unidade do Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, substituía uma aula para a turma do 6º ano do ensino fundamental. De acordo com o jornal “O Globo”, ela teria levado três tapas motivados por um desafio de internet, pelo qual uma aluna teria cobrado R$ 5 dos colegas. Um procedimento disciplinar foi instaurado pela instituição federal e os estudantes envolvidos acabaram afastados por dois dias.

A agressão ocorreu no último dia 18 de setembro. Conforme uma denúncia feita pelos docentes do Departamento de Inglês do Colégio Pedro II, a profissional foi agredida por conta do desafio “Slap Your Teacher Challenge” (“Desafio dê um tapa no seu professor”, na tradução livre), que viralizou entre usuários do TikTok em 2021.

A medida consiste em “dar uma bofetada no docente da turma e, quando possível, filmar a cena da agressão”. Na época, a própria rede social emitiu uma nota reprovando a prática e dizendo que os conteúdos seriam removidos da plataforma assim que identificados.

Os professores divulgaram uma moção em apoio à colega e defenderam que “medidas enérgicas sejam tomadas para responsabilizar os autores dessa violência de forma célere” para prevenir futuros incidentes.

O diretor do colégio, Ricardo Miranda, assinou um comunicado no qual destacou ter observado um aumento “significativo, por parte do corpo discente, de ações que geram violência, decorrentes de vários fatores, mas principalmente da falta de respeito, de limites e empatia ao próximo”.

Conforme o texto, a professora fazia anotação, de cabeça baixa, ao final da aula, quando sentiu um primeiro tapa, de leve, na cabeça. Ela achou que alguém havia esbarrado nela, porém, logo depois, vieram outros dois na nuca mais fortes.

“Ao levantar o rosto a professora se deparou com dois discentes rindo da situação. Os dois apostaram entre si se a aluna teria a coragem de dar um tapa na professora. A discente deu o primeiro tapa e foi até o colega cobrar o valor que tinha sido apostado (R$ 5,00 - cinco reais). O aluno disse que não tinha valido, que tinha sido fraco. A estudante, então, voltou e deu mais dois tapas na docente”, informou o comunicado do diretor.

No documento, consta que a professora registrou um boletim de ocorrência e que o caso também foi denunciado ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Federal (MPF). “São urgentes reflexões e discussões sobre a escola que vivemos hoje com tantos conflitos geracionais e sociais, com a intensidade e recorrência destes”, defendeu o diretor.

A direção do Colégio Pedro II foi procurada, mas não houve retorno. Porém, a reportagem destaca que já são estudadas algumas medidas para o caso.

Leia a moção de apoio do Departamento de Inglês:

“Moção de apoio à professora Ana Paula Loureiro, do campus Humaitá II. Nós, docentes do departamento de inglês do Colégio Pedro II, expressamos nosso mais profundo repúdio e preocupação em relação ao lamentável ocorrido em nossa instituição, no qual a professora Ana Paula Loureiro foi agredida por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, como parte de um desafio inaceitável. O desafio, que iniciado no TikTok nos EUA em outubro de 2021, chama-se #slapyourteacherchallenge, e consiste em dar uma bofetada no professor da turma e, quando possível, filmar a cena da agressão. Lamentavelmente, parece que o desafio chegou até nós.”

LEIA TAMBÉM: