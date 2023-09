Frente fria e novo ciclone extratropical devem varrer o RS e derrubar temperatura em SP, diz meteorologia

Após uma intensa onda de calor que levou alguns estados a baterem recordes de temperatura, uma nova frente fria avança para o sul do país e deve chegar ao estado de São Paulo na quarta-feira, derrubando a temperatura, de acordo com dados da Climatmepo.

Essa frente fria será criada por ciclone extratropical que deve se formar na costa do Rio Grande do sul e se mover para o alto mar nos próximos dias, despencando a temperatura em várias cidades das serás gaúchas e extremo sul.

Mas o que mais preocupa os meteorologistas é o grande volume de e temporais de granizo que devem assolar os estados do sul do país nos próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ventos fortes de mais de 70 km/h também devem atingir toda a região, já bastante castigada por temporais nas últimas semanas.

TEMPERATURA DESPENCA EM SP

No sudeste do país, o estado mais atingido pela conjunção do ciclone extratropical com a frente fria é o estado de São Paulo, onde a temperatura deve cair mais de 10ºC de um dia para o outro, entre quarta e quinta-feira. A previsão é que a temperatura caia da média de 35ºC para 20ºC em poucas horas.

A frente fria também trará chuvas e temporais para a região sudeste, com trovoadas, principalmente no sul e leste de São Paulo. A chuva pode ultrapassar os 50 mm acumulados entre o sul de Minas Gerais e na faixa entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Na região centro- oeste do país, onde a massa de calor atingiu com maior intensidade, a temperatura continua muito alta nos próximos dias, com previsão de até 43ºC em cidades como Cuiabá.