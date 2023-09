Desafio de internet: professora de inglês é agredida por alunos com ‘bofetada’ e caso gera revolta, no RJ

Desafio na web faz alunos agredirem professora do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro (Reprodução/Agência Brasil)

Professores do Departamento de Inglês do Colégio Pedro II, da unidade do Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, denunciaram que uma colega foi agredida por alunos para um desafio de internet. Ana Paula Loureiro levou uma “bofetada” enquanto dava aulas para uma turma do 6º ano do ensino fundamental. O caso gerou revolta entre os docentes, que publicaram uma moção de apoio à profissional.

Intitulada “Slap Your Teacher Challenge” (“Desafio dê um tapa no seu professor”, na tradução livre), a ação viralizou entre usuários do TikTok em 2021. Ela consiste em “dar uma bofetada no docente da turma e, quando possível, filmar a cena da agressão”. Na época, a própria rede social emitiu uma nota reprovando a prática e dizendo que os conteúdos seriam removidos da plataforma assim que identificados.

Conforme reportagem do jornal “O Globo”, o caso gerou revolta entre os demais professores da instituição, que divulgaram uma nota para cobrar medidas para protegerem os docentes em casos semelhantes. Os profissionais defendem que “medidas enérgicas sejam tomadas para responsabilizar os autores dessa violência de forma célere” para prevenir futuros incidentes.

Os docentes destacaram que professores como Ana Paula dedicam suas vidas ao ensino e, portanto, é com “grande tristeza que testemunhamos a violência (...) por parte de alunos que, de alguma forma, sentiram-se encorajados ou desafiados a cometer tais atos.”

Eles ressaltaram que essa não teria sido a primeira vez que um docente passa por tal situação. “Essa conduta é inaceitável e vai contra os princípios fundamentais da educação, do respeito mútuo e da convivência pacífica”, informou a nota.

A direção do Colégio Pedro II foi procurada, mas a instituição ainda não se pronunciou. Porém, a reportagem destaca que já são estudadas algumas medidas para o caso.

Leia a moção de apoio do Departamento de Inglês:

“Moção de apoio à professora Ana Paula Loureiro, do campus Humaitá II. Nós, docentes do departamento de inglês do Colégio Pedro II, expressamos nosso mais profundo repúdio e preocupação em relação ao lamentável ocorrido em nossa instituição, no qual a professora Ana Paula Loureiro foi agredida por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, como parte de um desafio inaceitável. O desafio, que iniciado no TikTok nos EUA em outubro de 2021, chama-se #slapyourteacherchallenge, e consiste em dar uma bofetada no professor da turma e, quando possível, filmar a cena da agressão. Lamentavelmente, parece que o desafio chegou até nós.”

