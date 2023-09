‘Boa noite Cinderela’: gerente de banco é achado morto e sem roupas após cair em golpe, no RN

A Polícia Civil investiga a morte do gerente de banco Adiel Cardoso Schafascheck, de 38 anos, que foi encontrado morto e sem roupas em um terreno em Natal, no Rio Grande do Norte. Conforme as investigações, ele teria caído no golpe conhecido como “boa noite Cinderela”, no qual a vítima é dopada e roubada. Uma mulher foi presa e confessou o crime. Uma segunda envolvida ainda é procurada.

O corpo de Schafascheck foi encontrado no terreno, no bairro Capim Macio, na última sexta-feira (22). Ele era natural de Papanduva, em Santa Catarina, mas morava em João Pessoa, na Paraíba. Ele viajou até Natal à trabalho e, na noite do último dia 21, teria ido até um bar com amigos. Lá, conheceu duas mulheres e teria deixado o local com elas.

Depois que o corpo foi achado, uma mulher de 28 anos foi identificada pela polícia e confessou que dopou o gerente de banco com a intenção de roubá-lo. Porém, disse que ele começou a passar mal e ela e a amiga decidiram abandonar o corpo.

“Após ter ingerido bastante bebida alcoólica, duas mulheres se aproximaram se aproveitando desse momento de fragilidade, com o intuito de aplicar o golpe velho e conhecido ‘boa noite, Cinderela’”, detalhou a delegada Taís Aires, em entrevista ao site UOL.

“Elas ministraram alguma droga para ele que a gente ainda não pode identificar qual foi, só vamos saber depois do laudo, e de fato subtraíram os pertences dele. Ele começou a passar mal e, diante do quadro dele, acharam que deveriam abandoná-lo em um local onde não pudesse ser socorrido”, acrescentou a investigadora.

Após a morte, as duas suspeitas teriam usado os cartões bancários da vítima. Além disso, elas tinham roubado dinheiro e o celular do gerente.

As investigações continuam e a segunda mulher é procurada. Schafascheck deixou a esposa e três filhos.

LEIA TAMBÉM: