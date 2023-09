Após ‘punhetaço’, Unisa é suspensa por um ano de jogos universitários; alunos expulsos recorrem

Após a repercussão do “punhetaço”, a Universidade Santo Amaro (Unisa) está suspensa por um ano dos jogos universitários. A medida foi tomada pela Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo (Leamesp) e vale para o pré-Intermed e o Intermed.

Conforme reportagem do site G1, a Unisa segue com direito a voto dentro da Leamesp, mas está temporariamente fora dessas duas competições. A suspensão foi tomada durante uma reunião, no último sábado (23), entre representantes da Liga.

Além disso, foi definido que seja feito uma mudança no regulamento para que casos de violência, assédio e humilhações sejam punidos.

A Liga e a Unisa foram procuradas para comentar o assunto, mas ainda não se manifestaram.

Alunos expulsos recorrem

Até agora, a Unisa informou que 15 estudantes de medicina foram expulsos por envolvimento no caso. Entre eles, três alunos, através de seus advogados, disseram ao “Fantástico”, da TV Globo, que os calouros foram coagidos a baixarem as calças durante o fatídico jogo de vôlei contra a Universidade São Camilo.

Outros estudantes afirmam que a prática de trotes violentos é recorrente nas faculdades de medicina, como a corrida de calouros nus, cuspe, xingamentos e arremesso de fezes e urina. Os calouros dizem ainda que são obrigados a baixar a cabeça quando cruzam com um veterano e são humilhados diariamente por eles.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, do jornal “Folha de S.Paulo”, seis dos alunos expulsos apresentaram recursos e querem ser reintegrados às aulas imediatamente. Conforme a reportagem, a Unisa já analisa suspender as expulsões.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa a universidade, as expulsões tiveram um “caráter punitivo e pedagógico”, mas a instituição pretende reconhecer “eventuais injustiças”.

Relembre o caso

O chamado “punhetaço” praticado por alunos da Unisa ocorreu em abril deste ano, durante uma partida de vôlei feminino dos jogos da Intermed, mas só agora as imagens viralizaram.

Após a repercussão, a prática foi repudiada por entidades escolares, políticos e órgãos do governo federal, como o Ministério da Educação, que notificou a universidade e deu prazo de 15 dias para que ela explique as imagens do vídeo.

Em nota, a Unisa disse que tomou conhecimento das “gravíssimas ocorrências” durante a manhã do último dia 18. “Assim que tomou conhecimento de tais fatos, mesmo tendo esses ocorrido fora de dependências da Unisa e sem responsabilidade da mesma sobre tais competições, a Instituição aplicou sua sanção mais severa prevista em regimento”, disse a instituição.

A Universidade São Camilo também informou que investiga se estudantes de medicina da instituição ficaram nus durante uma competição esportiva realizada em São Carlos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostram estudantes que seriam da São Camilo mostrando as nádegas. Em nota, a instituição informou que, após ter ciência das imagens, avalia aplicar uma “medida disciplinar baseada no seu Regimento Interno”.

A Polícia Civil de São Paulo também instaurou investigação para identificar todos os envolvidos e, inicialmente, trata o caso como ato obsceno, crime que é punido com detenção de três meses a um ano, ou multa.

Alunos da Unisa afirmaram que rivais da São Camilo os provocaram mostrando as nádegas (Reprodução/Twitter)

Provocação

Alunos da Unisa, que estavam no ginásio no dia do evento, não houve um ato de “masturbação coletiva”. Segundo eles, alguns alunos abaixaram as calças e mostraram o pênis porque a torcida adversária, formada por estudantes de medicina da Faculdade São Camilo, havia abaixado a calça e estava exibindo as nádegas para provocá-los.

“São Camilo estava mostrando a bunda para a gente o jogo inteiro, moleques e meninas. Então os caras falaram para os calouros: ‘Estão mostrando a bunda? Vamos mostrar o pau’. Foi uma resposta natural. Ninguém bateu punheta, ninguém fez nada”, disse uma das estudantes.

Uma outra aluna disse essa não foi a primeira vez que isso ocorreu e que a prática de mostrar o pênis é algo comum entre os estudantes de medicina da Universidade Santo Amaro em jogos universitários.

“Existe essa tradição, todo mundo acha normal. Os bichos ficam pelados e correm em volta do ginásio. Às vezes acontece no próprio alojamento. Mas é algo com consentimento. Faz quem quer”, disse a estudante.