VÍDEO: Professora de inglês fica gravemente ferida ao ser arremessada de brinquedo em parque, em PE

A professora de inglês Dávine Muniz Cordeiro, de 34 anos, ficou gravemente ferida ao ser arremessada de um brinquedo em um parque de diversões, em Olinda, em Pernambuco. Ela foi socorrida, passou por uma cirurgia no cérebro e segue intubada, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, no Recife. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a atração em movimento e depois a correria por conta do acidente (veja abaixo).

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (22), no parque Mirabilandia. Dávine estava no brinquedo, chamado “Wave Swinger”, que consiste em uma estrutura que gira no próprio eixo, com cadeiras presas por correntes. Conforme ele roda, os balanços giram no ar, podendo chegar a uma altura de 12 metros.

A cadeira onde estava a professora de inglês se soltou e ela foi arremessada ao chão. Duas adolescentes que aguardavam em uma fila para brincar na atração foram atingidas e também ficaram feridas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Parque interditado

Após o acidente, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PE) e a prefeitura de Olinda interditaram o parque. Na manhã de sábado (23), fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA) fizeram uma vistoria no local.

O Corpo de Bombeiros informou que o parque tem atestado de funcionamento válido até 26 de janeiro de 2024. Segundo a corporação, o documento atesta que o local está em conformidade com a legislação vigente no que diz respeito à segurança e à proteção contra incêndios e situações de pânico.

Ao site G1, o advogado Ernesto Cavalcanti, que defende o Mirabilandia, disse que a administração do parque está acompanhando as investigações e lamenta o acidente. Segundo ele, uma das teses seria um defeito de fábrica na corrente que prendia o balanço que se soltou no ar.

“O brinquedo funciona há mais de 10 anos e nunca teve nenhum acidente com ele. São feitas manutenções preventivas diárias no período da manhã, antes do parque abrir”, disse o defensor.

“Normalmente, o defeito acontece nas extremidades. Isso contribui para a tese de que pode ser um defeito de fabricação. Estamos com uma equipe interna, inclusive com engenheiros, técnicos e mecânicos identificando e analisando tudo o que pode ter contribuído [para o acidente]”, disse Ernesto Cavalcanti.

A Polícia Militar foi acionada logo após o caso e isolou a área. O caso agora é investigado pela Polícia Civil.

