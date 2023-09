VÍDEO: Homens nus são flagrados fazendo sexo em píer de praia e acabam detidos, em Fortaleza

Dois homens nus foram detidos após serem vistos transando em um píer da Praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará. Câmeras de monitoramento da Central de Operações Especiais (COI) flagraram a relação sexual ao ar livre, em plena luz do dia, e agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) foram enviados ao local (veja no vídeo abaixo). A dupla foi levada para a delegacia e liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (21). Um vídeo, divulgado pelo jornal “O Povo”, mostra o casal durante os atos sexuais. Na sequência, os GCMs já aparecem fazendo a abordagem.

Os dois foram levados até o 2º Distrito Policial de Fortaleza, onde prestaram os devidos esclarecimentos e assinaram o TCO. Na sequência, foram liberados.

A GMF destacou que, por se tratar de um caso de “menor potencial ofensivo”, eles foram liberados. Mas poderão responder pelo crime de ato obsceno, que prevê detenção de três meses a um ano ou multa.

As identidades dos homens não foram reveladas.

