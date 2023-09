“Me tiraram o direito de me despedir”: Marido de Walewska diz que foi barrado de ir ao velório

O corretor de imóveis Ricardo Mendes, marido da ex-jogadora Walewska de Oliveira, de 43 anos, disse em entrevista ao portal Uol que a família da esposa o impediu de comparecer o velório dela, no último sábado, em Belo Horizonte.

“Estava com o bilhete aéreo emitido, um amigo da família disse que os pais dela orientaram eu não ir, até para preservar a todos pelo clima da tragédia”, disse.

Walewska caiu do 17º andar do prédio onde morava, em São Paulo, após ingerir bebida alcoólica e deixar uma carta de despedida para a família. O caso é tratado pela polícia como suicídio.

Mendes foi acusado pelos familiares da ex-jogadora de não contribuir com as despesas do enterro e de também não comparecer para fazer o reconhecimento do corpo. “Não tive condições psicológicas de reconhecer o amor da minha vida, que está morta”, disse.

Segundo o corretor, o casal passava por uma crise e ele chegou a pedir o divórcio. No dia anterior à morte de Walewska, eles teriam discutido e pouco antes de morrer a ex-jogadora de vôlei trocou mensagens com o marido pelo WhatsApp, onde ela disse: “Amo você. Mas, acho que você já tomou a sua decisão”. Mendes respondeu: “Também te amo”.

Segundo a investigação da polícia, oito minutos depois da troca de mensagens Walewska caiu do prédio.

CARREIRA

Walewska iniciou a carreira no vôlei no Minas Tênis Clube, em 1995, mas também atuou por times como o São Caetano, Osasco. No exterior, integrou equipes do Sirio Perugia (Itália), Grupo 2002 Murcia (Espanha) e VC Zarechie Odintsovo (Rússia).

A ex-atleta ganhou o ouro olímpico com a seleção em Pequim, na China, em 2008, e também integrava a equipe que foi bronze em Sydney, na Austrália, em 2000.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) emitiu uma nota lamentando a morte de Walewska. A entidade ressaltou os títulos da central e, em nome do presidente Radamés Lattari, se solidarizou com os familiares.