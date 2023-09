Já acostumou com o calor? Frente fria deve chegar na quarta e derrubar temperatura

Para quem já estava se acostumando com o calorzinho e até aproveitou o final de semana para fazer aquele churrasco com cerveja gelada, más notícias. Uma frente fria deve chegar à região sudeste na próxima quarta-feira e trazer muita chuva, segundo dados da Climatempo.

Os termômetros também devem acusar a chegada da massa fria entre quarta e quinta-feira, quando a temperatura deve despencar de 35ºC para 20ºC de um dia para o outro. No Rio de janeiro, o tempo também muda e a temperatura cai de 37ºC para 22ºC.

A temperatura mais amena deve durar pelo menos até o próximo sábado na cidade de São Paulo, mas no próximo domingo o calor os termômetros já voltam a saltar para os 33ºC novamente, apesar das pancadas de chuva continuarem por toda a semana.

PRIMAVERA

Os primeiros dias de primavera bateram recordes históricos de temperatura em varais cidades do país, com calor superando a marca dos 40ºC em algumas regiões, como no centro oeste, onde foi registrado 42ºC.

Em São Paulo, domingo foi o dia mais quente do ano, com 36,5ºC registrado no Mirante de Santana durante a tarde.

A massa de ar seco e quente deve continuar forte sobre a região sudeste e o estado de São Paulo até a quarta-feira, quando a frente fria chega trazendo chuvas e derrubando a temperatura.

Na terça e na quarta-feira, porém, os termômetros devem alcançar a marca de 36ºC e 34ºC, respectivamente.