Capitais brasileiras batem recorde de calor neste domingo

Várias capitais estabeleceram novos recordes de calor neste domingo, entre elas a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo com os meteorologistas, as altas temperaturas estão sendo causadas por uma grande massa de ar quente que funciona como uma “bolha de calor” que está estacionada em uma grande área do país.

Em São Paulo, os termômetros marcaram o recorde do ano e também para mês de setembro, chegando a 36,5ºC na estação do Mirante de Santana neste domingo, a maior marca para o início da primavera desde 1943.

No Rio de Janeiro, a máxima registrada neste domingo chegou a 39.9ºC na Vila Militar e em Belo Horizonte os termômetros marcaram 37,1ºC, de acordo com a meteorologia, a maior temperatura do ano nas duas capitais.

O recorde nacional de calor foi registrado em Cuiabá, onde os termômetros marcaram 40,6ºC.

NO SUDESTE

A massa de ar seco deve continuar atuando até a próxima quarta-feira, quando uma frente fria se aproxima da região trazendo chuvas para o estado de São Paulo.

Por enquanto, a temperatura fica alta nos próximos dias. Nesta segunda, a máxima não deve passar dos 30ºC, mas para amanhã são previstos 36ºC na Grande São Paulo e na quarta a máxima chega a 34ºC.

Na quinta-feira o paulistano vai sentir uma grande queda de temperatura com a passagem da frente fria e os termômetros não devem passar de 20ºC.