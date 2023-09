Estas cidades irão FERVER até 2050; Veja como fica o Brasil

A transição do inverno para a primavera, que começou no último sábado (23) foi marcada por altas temperaturas em diversas cidades do Brasil, com termômetros ultrapassando 40 °C.

Um estudo feito pela CarbonPlan e The Washington Post calculou a quantidade de calor que as cidades poderão enfrentar nos próximos anos.

Em primeiro está Pekanbaru, na Indonésia, que de acordo com os cálculos pode ter 344 dias de calor extremo em 2050.

O Brasil não escapa dessa estatística. O estudo aponta que Belém é a cidade que mai será impactada com o crescimento da onda de calor, com 222 dias, um aumento que equivale a seis meses em relação a dados dos anos 2000, conforme averiguado pelo site Ecoa.

Além de Belém apontada com maior crescimento em relação a dias, Manaus será a maior em relação a temperatura. Serão 258 dias (quase 9 meses), sendo a maior entre as capitais brasileiras.

O estudo leva em consideração a temperatura do ar, umidade, radiação e velocidade do vento. A temperatura inicial apontada como extremamente arriscada para a saúde do ser humano foi 32 °C.

A análise calcula que, até 2030, serão mais de 2 bilhões de pessoas expostas a um mês inteiro de temperaturas médias acima de 32 °C.

Até 2050, o número sobe para mais de 5 bilhões de pessoas, provavelmente mais de metade da população mundial.

Brasil

As cidades brasileiras apontadas pelo estudo que estarão acima da média de 32 °C, classificada como de risco, são:

Manaus: 258 dias

Belém: 222

Porto Velho: 218

Rio Branco: 212

Boa Vista: 190

Macapá: 185

Cuiabá: 168

Palmas: 158

Teresina: 155

São Luís: 83

Campo Grande: 39

Rio de Janeiro: 22

Porto Alegre: 8

Florianópolis: 7

Goiânia: 6

Aracaju: 3

João Pessoa: 3

Natal: 3

Salvador: 2

Belo Horizonte: 1

De acordo com o Ecoa, cidades que não aparecem na lista, como São Paulo, possuem cálculo zero ou não aparecem no estudo.

