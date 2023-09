Walewska, campeã olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, morre aos 43 anos; veja repercussão

A ex-jogadora Walewska Oliveira, campeã olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, morreu na quinta-feira (21), aos 43 anos. Ela estava em São Paulo para divulgar sua biografia, quando gravou um podcast, e esteve em um evento onde apresentou o livro “Outras Redes”. As causas da morte ainda não foram reveladas.

Wal, como era conhecida, ganhou o ouro olímpico com a seleção em Pequim, na China, em 2008. Ela também integrava a equipe que foi bronze em Sydney, na Austrália, em 2000.

Ela iniciou a carreira no vôlei no Minas, em 1995, mas também atuou por times como o São Caetano, Osasco. No exterior, integrou equipes do Sirio Perugia (Itália), Grupo 2002 Murcia (Espanha) e VC Zarechie Odintsovo (Rússia).

A brasileira se aposentou das quadras no ano passado e, ultimamente, apostava em produtos envolvendo liderança e alta performance. Agora, se preparava para o lançamento de uma linha de chocolates saudáveis.

Repercussão

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) emitiu uma nota lamentando a morte de Walewska. A entidade ressaltou os títulos da central e, em nome do presidente Radamés Lattari, se solidarizou com os familiares.

Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recebeu a notícia do falecimento da campeã olímpica Walewska na noite desta quinta-feira.



Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora. pic.twitter.com/JlWBQSGVhc — CBV (@volei) September 22, 2023

A ex-jogadora de vôlei Paula Pequeno também publicou uma foto antiga, na qual aparece em quadra ao lado de Waleswska e escreveu: “Quero lembrar de você assim… guerreira, obstinada, exemplo de disciplina, força e inteligência. Ainda bem que tive tempo de dizer pra você olhando nos seus olhos o quanto eu a admirava. Você sempre foi uma líder, um exemplo para a nossa geração e para todas as outras que vierem. Só quem esteve em 2008 sabe da sua importância para realizar aquele feito aliás, as 12 são as mulheres mais admiráveis da minha vida e acabamos de perder uma das maiores”.

“Você vai muito cedo, tinha muita elegância para espalhar fora das quadras também. Se você estava em sofrimento, agora passou e você já está nos braços do Pai mas se for algo diferente disso, o universo nos mostrará e mesmo assim você estará ao lado de Deus. Tenha paz eterna! Obrigada por fazer parte de toda a nossa história”, destacou.

Alexandre Oliveira, jornalista com quem Walewska gravou última entrevista em um podcast, também prestou suas homenagens. ”Ontem estávamos assim. Wal era à frente! Além! Mulher incrivelmente fora da curva. A entrevista mais elegante que já fiz”.

Ex-jogadora de vôlei Walewska, que morreu aos 43 anos, concedeu sua última entrevista a Alexandre Oliveira (Reprodução/Instagram)

A jogadora de vôlei Sheilla Castro também ressaltou que Wal era um “exemplo dentro e fora das quadras”.

“Essa foto é do lançamento do seu livro aqui em Belo Horizonte, três dias após a morte da minha avó. Lembro que quando você me viu ficou feliz e surpresa por eu ter ido te prestigiar. Pois eu estava muito triste. Mas mesmo de luto jamais deixaria de participar de um momento tão importante da sua vida. Walzinha, você sempre foi um exemplo pra mim dentro e fora das quadras. Dor é grande demais. Agora o luto é diferente, é pela sua partida precoce. Força para toda sua família e amigos, descanse em paz”.

Sheilla Castro também ressaltou que Wal era um “exemplo dentro e fora das quadras” (Reprodução/Instagram)

Já a jogadora de vôlei Mari escreveu: “Eu não quero acreditar nisso! Minha musa inspiradora de tantas coisas se foi assim? Pra mim não é concebível... Você sempre foi minha líder, minha inspiração, que se cuidava tanto, se dedicava tanto, a mulher forte e aguerrida que nunca reclamava de nada, só dava risada de tudo! Que era fina e elegante, que esbanjava alegria e gargalhadas altas onde passava! Não posso acreditar que foi isso... Quero lembrar de você como convivemos por tantos e tantos anos, sendo a mulher que levantava todo mundo pra vida, e conseguia fazer com descrição e elegância, e é assim que vou me lembrar de você minha amiga, como aquele furacão de energia e com muita elegância nas palavras e nas atitudes! Vá em paz”.

Fabi Alvim, ex-jogadora de vôlei, ressaltou a alegria constante de Wal: “Dona de um sorriso único! A elegância e doçura de uma rainha! Respeitada por todos! Obrigada por tudo, Wal! Foi um privilégio te ter por perto e dividir momentos incríveis!”.

