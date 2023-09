“Vai ficar famosa, véia tarada”: ladrão chantegeia mulher após descobrir ‘nudes’ em celular

Uma moradora da Praia Grande foi chantageada por ladrões que roubaram seu celular e ameaçaram divulgar fotos nuas (nudes) que ela mantinha no aparelho na última sexta-feira, de acordo com notícia do G1.

A mulher, de 46 anos, estava indo para casa quando resolveu ligar para a filha e teve seu celular roubado por uma dupla de ladrões em uma bicicleta, que fugiu do local sem que ela tivesse tempo de gritar por socorro.

Como o aparelho não tinha senha de segurança, cerca de meia hora após o roubo eles [os ladrões] entraram em contato com a filha da vítima e pediram um PIX de R$ 500 para não divulgar as fotos da mulher pelada nas redes sociais e passaram a trocar mensagens por WhatsApp onde faziam ameaças. “Vai ficar famosa, véia tarada”.

A mulher disse que não tem costume de fazer fotos nuas, mas tinha algumas que havia mandado para um ex-namorado e acabaram ficando na memória do aparelho.

LEIA TAMBÉM: Mãe mostra novo corte de cabelo da jovem que quase morreu ao cheirar pimenta: “Ficou linda”

“Minha família está me chamando de tudo quanto é nome. Eu perdi o respeito de todo mundo. Ainda choro de lembrar que eu fui chamada de velha tarada”, disse.

Ela decidiu que não iria pagar a chantagem, apesar da preocupação de que suas fotos caíssem nas redes, mas felizmente, conseguiu bloquear o aplicativo de forma remota e impedir o uso das imagens.

Além da sua filha, os criminosos também entraram em contato com outros parentes da vítima pedindo transferências via PIX.