Operação contra organização criminosa termina com pelo menos seis mortos e 15 presos, na Bahia

Uma megaoperação terminou com pelo menos seis mortos e 15 presos, na Bahia, nesta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, a ação visou cumprir 43 mandados de prisão contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa, apontada como a responsável por mais de 30 homicídios.

A Operação Saigon foi deflagrada no bairro Águas Claras, em Salvador, e na cidade de Feira de Santana. Também participaram dos trabalhos agentes das polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal.

Entre os homens mortos estão Eduardo dos Santos Cerqueira, mais conhecido como “Firmino”, que é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas que atua na região. Ele é acusado de ser o mandante de diversos assassinatos.

Também morreu Gilmar Santos de Lima, conhecido como “Capenga”, que acumula uma extensa ficha criminal por tráfico de drogas e homicídios. A mãe e esposa dele foram presas durante a ação com R$ 8 mil em dinheiro, armas e drogas. O nome delas e dos demais mortos não foram revelados.

“Esse grupo é responsável por mais de 30 homicídios. É uma operação resultante do trabalho investigativo de mais de um ano conduzidas por equipes do DHPP, que reuniram informações de campo e utilizaram análises de dados de Inteligência e técnicas investigativas modernas, reunindo elementos de prova contra a atuação dos criminosos e permitindo a representação por medidas cautelares de prisão e busca e apreensão contra integrantes da organização”, explicou a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Andréa Ribeiro, ao site G1.

Todos os presos foram levados para a sede do DHPP, onde seguem à disposição da Justiça. Um dos mandados de prisão foi cumprido no sistema prisional contra um suspeito de homicídio.

Insegurança

Por conta da ação, cinco escolas tiveram as aulas suspensas nesta sexta-feira e 1.769 alunos estão sem aulas, conforme informou a Prefeitura de Salvador. Segundo o órgão, “a sensação de insegurança” motivou o fechamentos das unidades de ensino.

Além disso, várias linhas de ônibus foram desviadas para evitar as regiões em que a megaoperação era realizada.

